Melanio Paredes, miembro del Comité Político del Partido de la Liberación Dominicana (PLD), advirtió que el presidente Luis Abinader al insistir y priorizar que se desarrolle una reforma de la Constitución, lo que está buscando es bajar del 50 más uno de los votos válidos la posibilidad de ganar las elecciones.



“Recuerden que, a Milagros Ortiz Bosch, directora de Ética e Integridad, se le zafó cuando ganaron las elecciones en el 2020 diciendo que ellos iban a bajar el índice para ganar las elecciones presidenciales en una reforma”, refirió Paredes en su intervención en la plataforma Voz Matutina, con un escrito en su cuenta en la red social X.



Reveló que en las últimas doce elecciones presidenciales (1986-2024) el antiguo PRD, hoy PRM, no han logrado rebasar, como partido, el 50% de los votos emitidos, aún ganando esas elecciones como ocurrió con Hipólito Mejía con su 49% en el 2000 y Luis Abinader con 48% en el 2020 y 2024.



“Ese es el verdadero objetivo de la reforma. No es poner un candado a la reelección porque lo tiene, dos periodos consecutivos y nunca más. Tiene además un transitorio que inhabilitó al presidente Danilo Medina”, destacó.



Se preguntó cuál es la razón primaria, aunque oculta, que motiva la insistencia del presidente Abinader de presentar al país una Reforma Constitucional que nadie le ha pedido, incluso con más vehemencia que la impostergable reforma fiscal.



Con relación al Ministerio Público “independiente”, que estaría contemplado en la reforma constitucional expresó que le ha dado muy buenos resultados al gobierno. “Y para qué más, con el solo hecho de decir que no se mete con el ministerio independiente el lado fuerte se ha promovido”.



Como ejemplo de las acciones del “ministerio independiente” manifestó que tres días antes de las pasadas elecciones ampliaron el expediente Calamar.