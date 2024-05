El Ministerio de Educación Superior, Ciencia y Tecnología inició la entrega de las dos mil becas internacionales que están proyectadas para ser otorgadas durante este año, al distribuir 294 subvenciones para que los beneficiados estudien en universidades de diferentes países.



El ministro de Educación Superior, Franklin García Fermín, declaró que durante esta semana se estarán entregando las becas a los beneficiados para ir a estudiar a países como Francia, Estados Unidos, España, México y Suiza.



García Fermín manifestó que los beneficiarios cursarán varios programas que están estandarizados al más alto nivel, lo que dificulta crear un estándar de cuánto es la inversión por cada estudiante, sin embargo dijo que el País cada año invierte en becas internacionales más de 1,200 millones



Beneficiados



Entre los becados se encontraba cargado de emoción Christopher Santana, que estudiará por un año y seis meses, un Máster Online en Dirección y Organización Hospitalaria en Enfermería, en la Universidad Alfonso X El Sabio.



Santana es un joven enfermero de 26 años, que se siente sumamente agradecido por tener la oportunidad de continuar preparándose para servir a su país.



De igual manera se encontraba Ámbar Ortiz, quien estudiará por 10 meses Diseños de Servicios en el Conscious Management Institute (CMI Business School) en Bilbao España.



Emocionada la joven Ámbar resaltó que las personas de las carreras de arte no suelen recibir este tipo de becas, por lo que, al ver la oportunidad optó por participar en la experiencia que el gobierno le da para especializarse en su área.



La publicista Ortiz declaró que esta beca es una oportunidad única porque de no obtenerla debería de contar con 13 mil euros solo para el pago de la matrícula y ella no tiene ese dinero.



Sobre las becas



Los beneficiarios cursarán maestrías en máster universitario en tecnología educativa y competencias digitales docentes, diplomado en neuro tecnología educativa, maestría en educación virtual con especialización en Inteligencia Artificial, aplicada en educación, maestría en ingeniería de software computacional.



Asimismo, un máster en diseño de productos y servicios, certificado en herramientas digitales avanzadas, masters in International Hospitality Business Management (SHMS), hidrología y gestión de los recursos hídricos y máster en dirección de finanzas sostenibles.

Maestrías a las que han optado los estudiantes

Los becarios provienen de provincias como Dajabón, Barahona, Hato Mayor, Valverde y el Distrito Nacional.