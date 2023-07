Email it

El Ministerio de Educación (Minerd) creó el Centro de Atención de Solicitud de Cupo Escolar (Casce), que tiene dentro de sus objetivos dar respuestas y soluciones a las solicitudes de inscripción en las escuelas públicas.



La nueva unidad de la entidad surge en medio de los preparativos del próximo periodo lectivo pautado para comenzar el 28 de agosto, y luego de que el año pasado se tuviera que entregar bonos de 500 dólares para la matriculación en colegios privados de los estudiantes que, por falta de espacio, no lograron inscribirse en centros educativos públicos.



En nota de prensa, la viceministra de Asuntos Técnicos y Pedagógicos de la entidad, Ancell Schecker, afirmó que por instrucciones del presidente Luis Abinader y el ministro Ángel Hernández, ningún niño o niña se quedará fuera de las aulas en el nuevo año escolar.



Dijo que el Casce también tiene como finalidad proveer de una solución a los padres, madres o tutores de los niños al momento de solicitar un cupo escolar debido a la dificultad de inscribirlos en un centro educativo a raíz de la falta de espacio.



Manifestó que una vez se reciba la solicitud, el nuevo departamento tendrá la obligación de dar respuesta, o en su defecto establecer contacto a los cinco días de realizarse el pedido.



“Es decir, si en cinco días no se ha determinado una solución el equipo debe interactuar por la vía de contacto establecida por padre, madre o tutor, indicándoles que su caso sigue siendo trabajado, que, aunque no se ha determinado una solución inmediata, continuamos identificando la solución más conveniente para su caso”, precisó.



Indicó que para solicitar el cupo escolar los padres o tutores pueden contactar al Casce al número 809-688-9700 en las extensiones 3214, 3218, 3223, 3224, o a través del correo electrónico [email protected].