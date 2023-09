MINERD inaugura Centro de Apoyo Psicoemocional

Santo Domingo Este.- El ministro de educación, Ángel Hernández, encabezó este martes la inauguración del Centro de Apoyo Psicoemocional (CAPEM) del Ministerio de Educación (MINERD), que brindará apoyo psicológico y psicoemocional a los estudiantes, maestros, familia, personal de apoyo y toda la comunidad educativa para garantizar su bienestar integral.



El CAPEM cuenta con la línea “Esperanza de Vida”, que las personas podrán contactar marcando *747, donde se les brindará todo apoyo emocional que se necesiten, cuyas informaciones serán manejadas de manera estricta y confidencial, respetando la privacidad de quienes acudan en busca de ayuda.



Al hablar durante el acto de apertura, el ministro Ángel Hernández dijo que este centro de atención psicoemocional, sin duda alguna, complementará los esfuerzos que se realizan desde el MINERD para lograr la salud integral de los estudiantes y sus familiares, donde recibirán la atención necesaria vía teléfono o de manera presencial.



“Con tantos problemas que hay de violencia, acoso, depresión… tener a alguien que escuche a uno, es siempre importante, por lo tanto, los servicios que se ofrecerán aquí a la comunidad educativa merecen un aplauso”, dijo el ministro.



Recordó que desde el Ministerio se está haciendo lo posible por garantizar mejores servicios a los estudiantes, como el Expediente Único, que ha sido de gran ayuda para mucha gente, redundado en un gran beneficio en ahorro de tiempo y recursos económicos para las familias y seguridad para los alumnos.



Asimismo, se puso a disposición de los alumnos una plataforma digital en donde pueden encontrar los libros de texto; y a la fecha 120 mil educando lo han descargado, lo que es útil y positivo para la comunidad educativa.



Hernández destacó la puesta en funcionamiento del Sistema Nacional de Transporte Estudiantil (TRAE) en el Gran Santo Domingo, que tendrá 62 rutas planificadas y programadas que serán cubiertas por 220 autobuses y beneficiarán a 595,230 estudiantes.



En tanto que, Ancell Scheker, viceministra de Servicios Técnicos y Pedagógicos del MINERD, sostuvo que a través de este centro los estudiantes y la comunidad educativa, recibirán servicios que permitirán una educación integral, tomando en cuenta que los estudiantes y docentes sufren situaciones que le afectan en su aprendizaje, concentración y participación, evitando la posibilidad de alcanzar su máximo potencial, abandonando la escuela.



“En el CAPEM hay una conexión con las competencias fundamentales que se encuentran en nuestro currículo, relacionadas con la comunicación afectiva, el pensamiento crítico, lógico y creativo, resolución de problemas, conciencia ciudadana y todas las demás que se desarrollan, no solo en el aula, sino también, que este centro será un apoyo y un aliado para este proceso”, manifestó la viceministra.



Francisca de la Cruz directora de orientación y Psicología MINERD y quien tiene a su cargo la coordinación de CAPEM, expresó que este centro no es solo un edificio grande, sino un reflejo de la dedicación para abordar las necesidades psicológicas y psicoemocionales que dificultan el proceso de aprendizaje y el desarrollo integral a nuestras niñas, niñas y adolescentes, así como la práctica profesional de los docentes.



Dijo que desde el CAPEM se ofrecerán tres servicios entre ellos, un Call Center, que tendrá una cobertura nacional, mediante una gran red de apoyo, con un coordinador en cada regional y 10 colaboradores en cada distrito escolar, que se han capacitado para ofrecer los primeros auxilios psicológicos que necesite cualquier persona.



“Utilicen este recurso valioso. No existe una persona que no haya enfrentado dificultades emocionales en algún momento de su vida y no hay nada de malo en que busquemos ayuda cuando sentimos que nuestras emociones no andan bien; y aquí estamos nosotros con los brazos abiertos para darlo, con determinación de brindar el apoyo necesario y caminar juntos hacia un futuro educativo más saludable”, expresó la Francisca de la Cruz.



De la Cruz, manifestó que también se está conformando la Red de Apoyo de Salud Pública, a través de Programa de Salud Escolar, y que, en todas las demarcaciones del país, estarán articuladas con los servicios de salud mental para poder derivar cualquier situación que necesite una atención que esté por encima de la que ofrece el equipo compuesto por unos 20 psicólogos clínicos y terapeutas.



En la actividad, estuvieron presentes, además, Ligia Pérez, viceministra de Descentralización y Participación; Lucia Vásquez, de Educación Especial; Nirza Diaz, de Equidad de Género, Amador Figares, director de la Regional 15; Teodosia Otaño, de Regional 10; la vicealcaldesa de Santo Domingo Este Ángela Henríquez; Jaime Tolentino, de la Asociación de Padres, Madres y Amigos de la Escuela (APMAE), así como técnicos, maestros y otros miembros de la comunidad educativa.