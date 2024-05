En medio de las lluvias, miles de personas pertenecientes a 15 organizaciones sindicales y sociales marcharon ayer hacia el Ministerio de Trabajo en demanda de aumento salarial y otras reivindicaciones.



Las organizaciones, conformadas en el Comité Pro Primero de Mayo, se concentraron en la avenida Jiménez Moya esquina Dr. Bernardo Correa y Cidrón, partiendo luego hacia el Ministerio de Trabajo, donde concluyó la manifestación.



Además de exigir aumento salarial, la concentración masiva, mayoría profesores, externó preocupación por el actual panorama social de la República Dominicana, como es la falta de empleo, violaciones al derecho de trabajadores a organizarse, el aumento de los precios de los artículos de la canasta básica, acompañado -según la denuncia- de un incremento de la violencia que dicen afecta a todos los sectores de la sociedad dominicana.



En ese sentido, el presidente de la Asociación Nacional de Profesores (ADP), diputado Eduardo Hidalgo, al encabezar la manifestación junto a otros dirigentes, dijo que el Comité Ejecutivo de ese gremio decidió mantener el magisterio movilizado y profundizar la lucha en favor de los docentes.



La ADP exige un aumento salarial de un 20% para los maestros activos, una evaluación docente y mejoras en la calidad en las distintas escuelas del país.



De su lado, Bienvenido Suazo, titular de la Asociación Nacional de Enfermería (Asonaen), aseguró que este primero de mayo encontró a ese y otros sectores de una manera “muy deprimida”, debido a los bajos salarios que, según precisó, devengan las y los trabajadores.



En su intervención, dijo al presidente Luis Abinader que no pueden seguir con enfermeras que ganan un sueldo de ocho mil pesos, como las que hay en San Juan; ni otras que ganan RD$ 6,500 pesos, como sucede en San Francisco de Macorís.



Francisca Peguero



Otra persona que habló al respecto fue la activista Francisca Peguero, expresidenta de la Asonaen y candidata vicepresidencial del movimiento Patria Para Todos.



Afirmó que hay muchas necesidades en el sector que el Gobierno no ha suplido. En referencia a la Ley 87-01 de Seguridad Social demandó una pensión merecida para esos trabajadores.



Por otro lado, se quejó de que no hay libertad sindical en el país. “No hay tampoco ninguna decisión gubernamental ni de las instituciones de gobierno del Ministerio de Trabajo para garantizar la libertad sindical y la libre sindicalización. Nunca corresponde tampoco el salario de miseria que devenga la clase trabajadora”, puntualizó.

Está conformado por 15 organizaciones del país

Las demás organizaciones agrupadas en el Comité Pro Primero de Mayo son la Unión Clasista de Trabajadores; Central de Trabajadores Unitaria; Federación de Asociaciones de Profesores de la UASD; Frente Estudiantil Flavio Suero; y Corriente Universitaria Juan Pablo Duarte. También el Movimiento de Mujeres Trabajadoras; Federación Portuaria de la Margen Oriental de Haina; Federación de Trabajadores Portuarios Región Sur; Comisión Nacional de los Derechos Humanos; Bloque Popular Jesús Adon; entre otras.