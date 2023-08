Email it

El nuevo año escolar inicia este próximo lunes 28 de agosto en los centros educativos de nivel público

A pocos días de que las escuelas vuelvan a reabrir las puertas a los estudiantes para un nuevo periodo de clases, ya hay padres que han retirado el bono destinado por el Gobierno para ultimar la compra de los útiles escolares para que sus hijos estén desde el primer día de docencia en las aulas.



Para agilizar el proceso, el Ministerio de Educación (Minerd) está habilitando bancos móviles del Banreservas en centros educativos, operación que iniciaron a finales de la semana pasada en Villa Mella para beneficiar a los responsables de 20 mil 886 niños y adolescentes inscritos en el sistema público de la zona.



Uno de los beneficiados fue Henry Martínez, que el viernes pasó por la unidad bancaria que se puso en el liceo Francisco del Rosario Sánchez para retirar la ayuda económica de 1,000 pesos que considera acertada, porque contribuye a reducir el gasto en la compra de los uniformes y los materiales que necesitan sus dos hijos que cursarán el tercero de primaria y el segundo de bachiller.



Asimismo, señaló que favorece a que los estudiantes puedan cumplir con lo establecido por las autoridades y retornen a la escuela el lunes 28 de agosto, que es cuando inicia el venidero año escolar.



“Es bueno que estén desde el principio porque eso es una buena imagen de responsabilidad”, expresó el señor.



Yarleni Adino, que tiene cuatro niños en edad escolar en primero, segundo y quinto de primaria, así como en segundo de secundaria, también aprovechó la mañana del viernes para buscar la contribución social de sus descendientes, que a su juicio sirve de gran aporte para completar los escolares que faltan.



No obstante, lamentó que solo pudo recibir el bono por dos de sus vástagos y no por los cuatro como lo informó el Gobierno en la presentación de la iniciativa, de que los padres iban a obtener la ayuda por cada hijo matriculado en la escuela.



Lucía Tejeda también pasó por lo mismo, que siendo madre de dos, solo recibió el apoyo económico por un niño, el cual indicó solamente se puede utilizar para comprar cuadernos y lápices.



“Es muy poco para todo lo que hay que comprar, porque uno también tiene que costear la comida. Esto está muy fuerte”, añadió.



De acuerdo al viceministro Administrativo del Ministerio de Educación, Julio Cordero, se han tomado las precauciones de lugar para resolver de forma inmediata las eventualidades que se puedan presentar con la entrega del bono, tanto en el proceso de registro en el portal www.bonoamil.gob.do, como en la transferencia de la contribución.



Sin embargo, por medio de un comunicado de prensa, reiteró a los padres la importancia de que se inscriban y verifiquen su estatus en la página web habilitada, con el Registro Nacional de Estudiante (RNE), la cédula y el número de celular, para que se pueda tener la base de datos más exacta posible.



El primer timbrazo



Para Marilyn Frías los niños, muchos de los cuales están desde finales de mayo de vacaciones de verano, no se pueden perder el primer día de clases, porque los efectos del covid-19 que causaron deficiencia en la capacidad de aprendizaje de algunos estudiantes, todavía están presentes en el sistema educativo.



“Hay que enviarlos, aparte de que han pasado muchas situaciones con la pandemia, los niños están muy atrasados”, explicó la dama, que a la vez aseguró que el uso de la tecnología en los recintos escolares está siendo daño a los alumnos.



La señora Gloria Santos tiene una opinión similar, porque entiende que el primer día de escuela es el más importante de todo el periodo lectivo.



De igual manera, Carmen Galván, quien además recibió la recomendación del maestro que dirige la escuela donde estudian sus hijos, para que estos puedan entrar justo al inicio del año escolar.

