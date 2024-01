La Pontificia Universidad Católica Madre y Maestra (PUCMM) celebró su ceremonia de graduación número 109 del campus Santiago, entregando a la sociedad 660 profesionales, logrando sumar 98,059 egresados en 61 años de historia de esta academia.

De los graduandos en esta ceremonia, la primera a la que asiste monseñor Héctor Rafael Rodríguez como arzobispo metropolitano de Santiago y Gran Canciller de PUCMM, 480 (73%) son nuevos profesionales de grado y 180 (27%) corresponden a títulos de postgrado, incluyendo tres doctores en Historia del Caribe. Con 56% y 370 graduandas, las mujeres siguen siendo mayoría en esta graduación, así ha ocurrido en los últimos 15 años. La cifra de hombres corresponde a 290, para un 44%.

La doctora Eliana Diná Batlle, oradora invitada a la Centésima Novena Ceremonia de Graduación de la Pontificia Universidad Católica Madre y Maestra, exhortó a los nuevos profesionales a que mantengan siempre el vínculo que han creado con esta su alma mater.

«Quiero que todos repitan conmigo la siguiente frase de Nelson Mandela: “Soy el amo de mi destino. Soy el capitán de mi alma”, expresó durante su discurso en el evento.

Diná Batlle manifestó que el éxito es conocimiento más habilidad multiplicado por disciplina y aseguró que el conocimiento es un conjunto de informaciones almacenada mediante la experiencia o el aprendizaje.

A continuación discurso íntegro

Discurso de orden de la doctora Eliana Diná Batlle, oradora invitada a la Centésima Novena Ceremonia de Graduación de la Pontificia Universidad Católica Madre y Maestra, Campus de Santiago. Sábado 27 de enero de 2024.

Cuando recibí la llamada del señor Rector, Reverendo Padre Secilio Espinal, para invitarme a dar el discurso de orden en esta centésima novena gradación de la Madre y Maestra en Santiago, me sorprendió y mi alma se llenó de alegría. He tenido la oportunidad de hablar en el mundo desde Bankog hasta Sidney, pero esta distinción de mi alma mater es la mejor de mi vida. A esta universidad le debo mucho, ¡respiro Pucamaima!, ¡yo soy Pucamaima!

Hoy tengo la dicha de dirigirme a ustedes, 660 graduandos que llenos de esperanza recibirán sus respectivos títulos profesionales, que los facultan para integrar como profesiones al continuo desarrollo del país. Démosles y dense un merecido aplauso.

Quiero comenzar mis palabras compartiéndoles con ustedes algunas de mis experiencias y realidades personales y profesionales. Provengo de un hogar humilde, de padres trabajadores, con limitaciones económicas; pero un hogar lleno de amor, donde se sacrificaron los placeres por la educación. En casa había una sola televisión, a blanco y negro, por lo que resultaba un paseo visitar a los amigos que tenían televisor a color.

A los nueve años, mi papá me envió sola a Orlando para que perdiera el miedo a viajar y aprendiera a hablar inglés. A los trece años, ya sabía conducir un vehículo. Mi padre siempre me decía: “Debes estar preparada para los imprevistos”.

Siempre quise ser médico. Cuando tenia trece años mi abuelita me dijo: “Serás médico”. Ingresé a la carrera de medicina en esta Pontificia Universidad Católica Madre y Maestra, pensando en el poder de la palabra cuando mis padres me decían: “Eres una triunfadora, piensa en grande…”.

Mi experiencia académica fue fabulosa. Éramos un grupo pequeño de 32 estudiantes, quienes constituimos una verdadera familia. Eran tiempos diferentes a los actuales: no había computadores, celulares inteligentes ni Netflix, menos aún redes sociales; pero había hambre de conocimiento, deseo de conquistar el mundo. Pienso que en este aspecto éramos similares a ustedes en cuanto a nuestras ansias de querer progresar y cumplir nuestras metas mediante el estudio.

Recuerdo las horas pasadas en transporte público para llegar a la universidad, las horas inciertas y las horas sin dormir, los días que nunca terminaban y ni hablar de volarse las comidas. ¡cuánto pero cuánto estudiar! Me imagino que muchos de ustedes también han vivido experiencias similares durante sus años de estudios universitarios. ¡Bueno, no hay que olvidar, también un bonchecito de vez en cuando!

En mi época de estudiante, muchos libros especializados eran costosos y difíciles de conseguir en este país, por lo que teníamos que durar largas horas en la biblioteca y conformarnos con materiales muchas veces no actualizados. Ante esa realidad y siguiendo las enseñanzas de mi padre, empecé a cultivar tomates y ajíes morrones en el patio de nuestra casa, para venderlos a los restaurantes. Esa venta estaba asegurada, porque todos sabían que el dinero era para comprar libros.

Pero los libros debían ser adquiridos en Estados Unidos, por lo que necesitaba producir más dinero por el cambio a dólares. Así que, necesitaba innovar mis estrategias de negocio. De esa manera, con pieles de chivos compradas en Alto del Yaque hice bolsos y accesorios que vendía en los mercados de pulgas en New York y Miami. Ahí estaban los dólares y, por ende, los libros, los cuales cuidaba y forraba con esmero. Los libros son fuentes de conocimiento y esos primeros libros aún los conservo.

Pero el tiempo pasa y todos los plazos se cumplen. Después de realizar la especialidad en el exterior, regresé a la República Dominicana en marzo de 1999, por amor a la familia y apostando a aportar al avance de mi profesión y comprometida con mi propio desarrollo en el área de la medicina. Al llegar al país quería tomarme un breve descanso para iniciar mi ejercicio profesional; pero ¡sorpresa!, estaba recién nombrada en el Hospital Cabral y Báez y había que cumplir. En ese momento, realmente, lo que quería era meditar qué hacer con mi vida. En los momentos de cambio siempre aparecen las angustias, la incertidumbre, quizás eso mismo están sintiendo ustedes en estos momentos.

Inicié mis labores en la Clínica Corominas, quienes me apoyaron y me ayudaron a ser gran parte de lo que soy hoy. Pero quería realizar un proyecto personal partiendo de cero, creado a mi imagen y semejanza, y así llegué al Hospital Metropolitano de Santiago en sus inicios. Como muchos conocen, la obra se paralizó por un tiempo. Imagínense las preocupaciones surgidas, sobre todo por los compromisos económicos contraídos con los bancos y una obra sin terminar. Sin embargo, seguimos trabajando, confiados y esperanzados en que todo se resolvería. Finalmente, se reinició la construcción. Desde entonces y hasta el día de hoy, he permanecido trabajando en esa institución hospitalaria, donde actualmente presido la Unidad de Hemodiálisis más grande del país y el Programa de trasplante renal vivo y cadavérico del Cibao.

Así fui creciendo y compitiendo en el mundo profesional, posicionándome en mi carrera y contribuyendo a su desarrollo. Siempre preparada y fortalecida por la elevada calidad académica recibida de nuestra alma mater, lo que me ha permitido sentir la seguridad profesional y humana de estar a la altura en los diferentes escenarios en los que he tenido la oportunidad de desenvolverme. Mis logros familiares también han sido muchos. Tengo cuatro hijas espectaculares: Eliana Inés, Nicolle, Priscilla y Paula; tres hijos adquiridos: Gustavo, Juan José y Alfredo. Comparto mi vida con el mejor de los regalos que Dios me ha dado: Nicolás Batlle Portela, El Patrón.

Hoy, al ver en retrospectiva mis inicios como Monitora de Fisiología en 1988, me doy cuenta de que han pasado más de tres décadas de compromiso con la docencia universitaria. Para serles sincera, no pensaba que había pasado tanto tiempo. Pero sí puedo decirles que durante estos largos años he sigo feliz y me he enriquecido grandemente con cada uno de mis estudiantes, con cada uno de sus triunfos y avances.

La docencia ha sido parte fundamental de mi vida profesional y personal, y en especial me reta a mantenerme actualizada en mi área y otras áreas del saber. Cuando me retire de mi labor asistencial, probablemente seguiré dando clases, nací maestra y moriré maestra. ¿Por qué?, porque la educación es la única vía de transformar los pueblos, de transformarnos a nosotros mismos e impulsar el desarrollo. Como dijo Nelson Mandela: “La educación es el arma mas poderosa que puedes usar para cambiar el mundo”.

Queridos graduandos:

No vine aquí solo hablar de mí, vine a conversar con ustedes, nuevos licenciados, ingenieros, arquitectos, doctores. Hace 32 anos estaba sentada ahí, igual que ustedes, sudorosa y llena de incertidumbre ante las interrogantes que colmaban mi mente: ¿Hacia dónde voy?, ¿qué haré? ¿Es realmente esto lo que quiero hacer?

Tengan presente, en este momento, la importancia de saber lo que quieren hacer, saber dónde quieren estar y saber dónde quieren ir. Todo el mundo desea tener éxito, pero se han preguntado qué es el éxito. El éxito se trata de lograr objetivos y metas personales, de convertirse en lo que uno realmente quiere ser, en vivir la vida en la forma en que uno la quiere vivir, en hacer lo que uno realmente quiere hacer, en lograr lo que uno se propone lograr. El éxito lo sentirán si identifican cuál es su pasión, la energía que los mueve, teniendo presente sus deberes y responsabilidades.

Pero ¿cuál es la fórmula para obtener el éxito?

El éxito es conocimiento más habilidad multiplicado por disciplina. El conocimiento es un conjunto de informaciones almacenada mediante la experiencia o el aprendizaje. En el sentido más amplio del término, se trata de la posesión de múltiples datos interrelacionados, cuyo producto tiene mayor valor cualitativo que cada uno de manera individual. Pero la habilidad, sea innata o desarrollada, necesita disciplina, es decir, capacidad de las personas de poner en práctica una serie de principios en orden y constancia. Ahora bien, ¿qué tantas herramientas tienen ustedes para aplicar estas variables: conocimiento, habilidad y disciplina. Y yo respondo: tienen la preparación profesional y humanística que han recibido de esta su alma mater.

Ustedes, que conocen la virtualidad, que gracias a su rápida implementación en la universidad pudieron mantener la docencia en las clases virtuales y no atrasarse. Ustedes, a quienes les tocó el encierro de la pandemia. Ustedes, Generación Z o Alfa, que son nativos digitales, ¿están interesados en la salud mental y quieren un mundo más verde? ¿Qué fórmula tienen para el éxito y la felicidad?

Estamos en un momento de la historia donde parece que existe una obsesión por ser feliz, donde ya no existe el temor de Dios, donde se buscan atajos fáciles para disfrutar y conseguir la felicidad rápidamente, pero la felicidad es otra cosa. La felicidad depende del sentido que cada uno de ustedes le den a sus propias vidas. Tomen control del sentido y el rumbo de sus vidas y, sobre todo, pongan a Jesús y a María en el centro de sus corazones. Estén atentos, que la inteligencia artificial no sustituya la suya y que la virtualidad no cree un abismos entre ustedes y su mundo. No dejen de estrecharse las manos y de ponerla en el hombro del amigo.

Ustedes van a tener grandes momentos, como este de hoy, pero llegarán momentos en lo que van a fallar, caer es parte de la vida. Como no están experimentados en el mundo, todo lo que tenga algo de dificultad les parecerá imposible. Pero cuando llega el error y la falla es cuando tenemos la oportunidad de crecer y de definir lo que somos. Nadie te valorará si no confías primero en ti mismo. Un ganador es un perdedor que tuvo el coraje de intentarlo una nueva vez.

“El verdadero acto de descubrimiento no consistía en salir a buscar nuevas tierras, sino ver viejas tierras con nuevos ojos”. (Marcel Proust). NO debemos buscar fuera lo que solo se puede encontrar dentro de nosotros. Descubre lo que amas, lo que te apasiona, para que las horas de labor te pasen sin sentirlo. Identifica lo que amas y la importancia de amar lo que haces, porque aunque seas rechazado, defraudado o derrotado, podrás levantarte si estás enamorado de lo que haces y así empezar de nuevo, no importa cuántas veces lo hagas. Al empezar, nunca pierdas la fe.

El trabajo va a ocupar una parte importante de sus vidas y la única forma de sentirse satisfecho es realmente sintiéndose feliz con el trabajo que se realiza. Si no han encontrado aún lo que desean, sigan, no se conformen, sigan buscando. La felicidad y el éxito están en servir, en dar, entregar, apoyar, tener misericordia, compasión, ponerse en los zapatos del otro, ser parte de las soluciones y no de los conflictos. Cuando damos es cuando más recibimos en todos los aspectos de nuestra vida.

“Nunca llegarás a tu destino si te para a tirar piedras a cada perro que te ladre”. Winstor Churchil. El éxito trae sus espinas, pero nadie sabe lo que cada uno de ustedes ha invertido para estar sentado ahí: tiempo, energía, sueño… cuántos compañeros se quedaron en el camino y su meta se anuló o cambió. Para ustedes, la generación de la resiliencia creada por la pandemia, los que levantaron los muros caídos, esto es solo su comienzo, pero finalmente han llegado al logro de los objetivos que se plantearon cuando decidieron ingresar a esta universidad.

En este momento, los Nuevos son ustedes, pero al pasar del tiempo se volverán viejos y serán sustituidos. Duro pero real. El tiempo de todos es limitado, sean dueños de sus vidas, sean dueños de sus sueños, coleccionen momentos en la intimidad de su ser y no malgasten su tiempo. No se dejen atrapar por las redes y esperar la aprobación del mundo, no permitan que el ruido de las opiniones de los demás ahogue su llama interna y, lo más importante, tengan el coraje de seguir su intuición y su corazón.

Vivan de tal forma que al mirar hacia atrás no lamenten haber desperdiciado su existencia. Las pequeñas cosas importan. Si no eres capaz de hacer bien las pequeñas cosas, nunca serás capaz de hacer las cosas grandes. Encuentra a alguien que te ayude a lo largo del camino, que te acompañe, que sea el amor de tu vida. Tomando algunos riesgo de lo incierto, lo amado te mantiene en pie cuando sopla la tormenta, te enfrenta a los opuestos.

Midan a las personas por el tamaño de su corazón. Empiecen cada día agradeciendo a Dios por existir y pidiéndole templanza para llevar el día. Respeten a todo el mundo, sumen positivamente a todos los que les rodean, levanten a los oprimidos y nunca jamás se den por vencidos. Si lo que empieza en ti es capaz de cambiar el mundo para mejor, las siguiente generaciones vivirán en un mundo mucho mejor que el que nos ha tocado a nosotros.

La persona que quiere salir adelante no tiene excusas:

Si tiene que madrugar, madruga;

Si tiene que ahorrar, ahorra;

Si tiene que estudiar, estudia;

Si se cae, se levante.

Les exhorto a que mantengan siempre el vínculo que han creado con esta su alma mater, intégrense activamente al grupo de egresados, entren al cuerpo docente y aporten nuevos conocimientos desde esta comunidad universitaria.

Quiero que todos repitan conmigo la siguiente frase de Nelson Mandela: “Soy el amo de mi destino. Soy el capitán de mi alma”.

Finalmente, repitan conmigo: ¡YO SOY PUCAMAIMA!

¡Éxitos! ¡El mundo los espera!

¡Muchas gracias!