Email it

La Dirección General de Contrataciones anunció la suspensión de un contrato que había suscrito el Ministerio de Educación (MINERD) con varias editoras para la adquisición de libros digitales para el nivel secundario de cara al año escolar 2022-2023. El contrario asciende a 2 mil 500 millones de pesos.

Compras y Contrataciones ordenó la suspensión luego de que Editorial Actualidad Escolar 2000, S.R.L solicitara medida cautelar o impugnara el proceso por considerar que la adjudicación de los No. 1,2,3 y 7 violaba el pliego de condiciones.

Las empresas adjudicadas fueron Cocolo Editorial EIRL, Editorial Cosme Peña, CA-Mart Soluciones y Ediciones Salomé. Actualidad Escolar también ganó un lote. Pero dijo que se enteró posterior a que las editoras anteriores firmaron contratos por un valor superior al suyo, violando el principio de economía y el pliego de condiciones contemplados en la Ley No. 340-06 sobre Compras y Contrataciones de Bienes, Servicios, Obras y Concesiones.

Suspensión de contrato

Entre los argumentos que Actualidad Escolar expuso en su solicitud de medida cautelar del proceso, y que llevaron a Compras y Contrataciones a suspenderle contrato al Ministerio de Educación (MINERD), están:

Para los lotes 1, 2, 3 y 7 se presentó ofertas económicas por montos inferiores a quienes resultaron adjudicatarios. Esto se considera una violación al criterio de adjudicación establecido en el pliego de condiciones. Y a los principios de a los principios de eficiencia y economía.

La demora en la publicación del acta de adjudicación buscaba limitar «irrazonablemente» el ejercicio del derecho de recurrir las decisiones administrativas. Y blindar contra cualquier recurso la suscripción, pautada para el 27 de junio de 2022 y la ejecución de los contratos.

El acta de adjudicación no contiene un mínimo de motivación de las razones por las que el MINERD descartó ofertas de menor precio por propuestas por sumas «astronómicas».

La adjudicación del lote 7 vulneró los principios de eficiencia y economía. Esto por haberse seleccionado una oferta económica por un monto que excede el precio referencial determinado por la institución contratante.

Distintos oferentes presentaron ofertas económicas con un nivel de identidad imposible. Por lo que existen indicios de colusión, que de haberse comprobados y verificados por la institución contratante, habría dado lugar al rechazo de estas ofertas.

La resolución del órgano rector de las contrataciones no es definitiva. Sin embargo, señaló que adoptó la medida cautelar hasta tanto se dé respuesta al recurso de impugnación interpuesto por Editorial Actualidad Escolar 2000, SRL en contra de la adjudicación, suscripción y ejecución de los contratos correspondientes a los lotes No. 1,2,3 y 7 del procedimiento de Excepción por Exclusividad No. MINERD-CCC-PEEX-2C22-0003.

Denuncia de Actualidad Escolar 2000

En junio de 2022 la empresa Actualidad Escolar presentó ante el Tribunal Superior Administrativo un recurso de amparo en contra de la adjudicación del procedimiento de Excepción por Exclusividad No. MINERD-CCC-PEEX-2C22-0003 convocado por el MINERD.

Alegó que las cinco empresas ganadoras de la licitación para adquisición de los libros digitales estaban vinculadas a la misma persona. Y que habían presentado ofertas de hasta 106 millones de pesos por encima de las demás oferentes.

Precisó que en este proceso resultaba sospechoso que las cinco empresas que presentaron las ofertas más altas de la licitación resultaron todas adjudicatarias. Además, argumentó “coincidieron” con el mismo monto y vigencia en la fianza de cumplimiento presentada. Y encontrándose vinculación entre estas empresas con el empresario Cosme Alexander Peña y sus relacionados.

Actualidad Escolar explicó que una de las empresas de Cosme Peña, Editorial Cosme Peña, resultó también ser adjudicataria. Y que cuatro de ellas, CA-Mart Soluciones, Cocolo Editorial, Editora Unidos del Caribe y Ediciones Salomé también oferentes y beneficiadas con contratos habían sido denunciadas por presentar coincidencias como compartir el mismo domicilio en el pasado, celebrar asambleas el mismo día, a la misma hora y aprobando idénticas resoluciones.