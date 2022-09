Email it

Las ventas de libros han empezado a dinamizarse cuando falta una semana para el inicio del año escolar 2022-2023.



Ayer, el Paseo de la Lectura, ubicado al lado del Parque Enriquillo de la avenida Duarte, lucía con una buena afluencia de padres que buscaban abastecerse de los textos necesarios para que sus hijos retornen a las aulas.



Los vendedores de esa plaza afirmaron que este año las ventas empezaron a marchar muy bien, incluso si se le compara con el año pasado.



Afirmaron que el comercio de los libros de textos estaba rezagado, pero desde hace unos días las ventas han ido aumentando.



“Se está vendiendo, aunque no como en años anteriores. Ahora la gente busca libros usados porque nosotros los vendemos a mitad de precio y les cambiamos los libros del año anterior”, manifestó Radhamés Paulino, vendedor de libros. Entre los libros más buscados están los de los niveles primarios de las editoriales Santillana, Susaeta y Actualidad Dominicana.



Se quejan por precios



Algunos padres entrevistados por elCaribe expresaron que prefieren comprar los libros usados debido a los altos precios de los libros nuevos.



“Muy caro, un libro para mi niño, que ahora es que va a iniciar, cuesta 1600 y 1700 pesos. Eso es un solo libro, si compro los dos, me cuestan más de 3 mil pesos. Yo pensaba que lo iba a encontrar de 700 a 800 pesos, pero, por lo que veo, mi presupuesto no alcanza”, dijo la señora Lily Ozuna.



Otros padres prefieren la modalidad de canjear los libros del año anterior por los del año siguiente pagando un costo de 200 pesos, como una forma de ahorrar dinero.



El negocio de los libros usados nació hace más de 30 años, cuando las familias dominicanas se dieron cuenta que podían ahorrar dinero y adquirir los textos escolares de sus hijos, reutilizándolos durante generaciones.



Mercado de las pulgas



El Consejo Nacional de Educación (CNE) aprobó el Calendario Escolar 2022-2023, a iniciar el 1 de septiembre para el personal docente y el 19 de septiembre para estudiantes. Por esa razón, además de los libros de textos, los padres acuden a las tiendas en busca de uniformes, cuadernos, bolígrafos y otros útiles.



El inicio de docencia en las escuelas públicas, también ha dinamizado las ventas en el mercado de las pulgas del Merca Santo Domingo.



Carlos Fortuna, presidente de la Unión Nacional de Vendedores de Mercado de Pulgas (Unapulgas) señaló que cientos de personas acuden al lugar para surtirse de los útiles escolares.



“Aquí los padres encuentran el uniforme, la camisa, el pantalón, los zapatos, cuadernos y libros para sus hijos, al mejor precio y de buena calidad y nosotros les invitamos a que vengan a comprar los útiles escolares a este mercado, que es un mercado organizado y donde es seguro comprar”, señaló.