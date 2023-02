La viceministra de Educación Superior, Carmen Evarista Matías, reiteró que desde el Gobierno no se busca eliminar la normativa 09-15, sino hacer unas modificaciones para fortalecerla y cumplir con lo que establece el pacto educativo.



Al ser entrevistada por este medio, la educadora dijo que dentro de los cambios que planean hacer a la orden que regula la formación de los docentes está la aplicación de una nueva prueba de aptitud académica que esté validada y estandarizada al contexto nacional. Pero manifestó que hasta tanto no esté completamente elaborada, se continuará utilizando la actual que es desarrollada por la organización internacional College Board.



“Se va a crear una que mide lo mismo que la internacional pero de República Dominicana”, expresó la funcionaria, quien además señaló que con esto se cumple con lo que dispone el acápite 5-1-6 del pacto educativo, que dice que la prueba para los interesados en estudiar magisterio no solo debe medir conocimientos, sino también hábitos, habilidades y aptitudes.



Agregó que también evaluarán la vocación de los alumnos que quieren ingresar a la carrera docente.

“La que queremos es más completa que la que está actualmente (…), estamos midiendo solo conocimiento y no la parte vocacional”, resaltó la académica, que sostuvo que dichas conclusiones también fueron el resultado de un estudio realizado por la Organización de Estados Iberoamericanos (OEI) en el 2021 sobre la formación de docentes de excelencia.



Afirmó que todas las pruebas de admisión seguirán siendo un requisito para los que quieran ser maestros, incluyendo la POMA que es establecida por la Ley 139-01 que crea el Sistema Nacional de Educación Superior, Ciencia y Tecnología.



Asimismo, dijo que también se queda el enfoque por competencias de los exámenes y otras de sus dimensiones como la gestión curricular, el enfoque histórico y cultural, y el ecológico, que fue agregado en la presente gestión.



Del mismo modo, garantizó que no bajarán el puntaje requerido para facilitar la entrada de nuevos estudiantes al campo de la educación.



“De la normativa 09-15 se queda lo fundamental, pero queremos fortalecer lo que encontramos como debilidad”, precisó.



En ese orden, dijo que añadirán un componente de investigación, y abogarán para que se cree un departamento de aseguramiento de la calidad en todas las instituciones de educación superior (IES) que dentro de su oferta curricular tienen magisterio, para que exista un monitoreo y seguimiento constante, y cada cinco años se aplique una evaluación quinquenal para revisar si los programas están cumpliendo con los fines con los que fueron creados.



De igual manera, indicó que elaborarán un capítulo para la creación de un sistema nacional de formación docente que articule al Ministerio de Educación (Minerd), al de Educación Superior, Ciencia y Tecnología (Mescyt) y a las IES, para que las universidades que forman profesores trabajen de manera coordinada.



Matías atribuyó el rechazo que generó las modificaciones a la normativa, a una mala interpretación y un componente político.



Resaltó que el presidente Luis Abinader designó al ministro de Educación, Ángel Hernández, para que a través del consenso con otros actores del sector se logren los cambios. En ese contexto, reveló que ya se han reunido con representantes de diversas organizaciones civiles y académicas.

Iniciativas para impulsar la educación superior

La viceministra Carmen Evarista Matías informó que tienen un proyecto que ya está en fase final para conectar a las instituciones de educación superior a la plataforma de la Mescyt, y así eliminar los procesos burocráticos para acceder a documentos. Dijo que podrán enviar informes como récord de notas y títulos para legalización, lo que contribuirá a reducir el tiempo de duración de estos y otros trámites que suelen extenderse por semanas y a veces hasta meses. “También es para los estudiantes para que en vez de ir hacer esas largas colas en la Mescyt, puedan hacer los procesos por internet”, destacó Matías, que indicó que el proyecto tiene un costo que ronda los 32 millones de pesos y se está haciendo con el apoyo de los fondos europeos. Por otro lado, manifestó que están trabajando en el fortalecimiento de la educación técnica con la capacitación de los docentes y el diseño y rediseño de las carreras. Asimismo, detalló que junto a la Agencia de los Estados Unidos para el Desarrollo Internacional (Usaid) tienen un programa de becas con que el que brindan la oportunidad a jóvenes de escasos recursos de formarse como técnicos de agricultura y lácteos a través de las universidades UASD, ISA y Utesa.