Ante las noticias que han circulado sobre las modificaciones de la Normativa 09-15 para reducir la rigurosidad de la formación docente, Raquel Peña, vicepresidenta de la República, aseguró que el Gobierno dominicano no tiene en agenda modificar la normativa y que nunca realizaría acción alguna que vaya en detrimento de la calidad del sistema educativo.



“El Gobierno dominicano tiene el firme compromiso de dedicar los mayores esfuerzos a mejorar la calidad educativa; por eso nunca realizaremos alguna acción que vaya en detrimento de mejorar cada día más nuestro sistema educativo”, indicó la vicepresidenta.



“Personalmente he sido docente toda mi vida; he dedicado años a formar desde las aulas un mejor país, y el presidente Luis Abinader y yo conocemos de primera mano el poder transformador de un sistema educativo de calidad y podemos asegurar que bajo ningún concepto se bajarán los estándares para la formación de los docentes”.



Peña expresó lo mucho que respeta la labor de cada docente, debido a que en sus manos está transformar el futuro de cada niño y niña, de cada joven de todo el país, por lo que reiteró el compromiso de mantener la rigurosidad en la formación de los educadores y aclaró: “Este Gobierno ni ha bajado ni va a bajar los estándares, exigencias y rigurosidad de la formación de maestros y maestras”.



La funcionaria instó a los profesionales de las aulas a estar tranquilos, debido a que, según dijo, tanto el presidente Luis Abinader como ella son promotores de una educación de calidad, lo que, por supuesto, implica formar docentes con el mayor nivel de excelencia.



Adicionalmente, la vicepresidenta Peña aclaró que no se va a cambiar la Prueba de Aptitud Académica (PAA), ni tampoco se va a reducir el puntaje requerido para comenzar los estudios en carreras relacionadas con educación, por entender que esto eleva las competencias requeridas para la labor docente.



Reaccciones



Las pretensiones de hacer cambios a la normativa 09-15 que regula la formación de los docentes encontró la oposición de entidades y miembros del sector educativo. Tal es el caso de la Asociación Dominicana de Profesores (ADP), cuyo presidente Eduardo Hidalgo calificó como un retroceso las intenciones de modificar la disposición que busca formar en las universidades maestros de excelencia.



Aunque el tema quedó fuera de la agenda de la próxima reunión que tendrá el Consejo de Educación Superior, el titular de la agrupación llamó al presidente Luis Abinader a intervenir en el interés que tienen algunos sectores para modificar la norma.



“La ADP no está de acuerdo y llama al señor presidente de la República para que tome esto en sus manos, ya que la formación docente debe ser una política del Estado dominicano”, expresó el gremialista en nota de prensa.



La calidad se pone en riesgo



La exministra de Educación Superior, Ligia Amada Melo, dijo que con la intención de reducir los requisitos de ingresos establecidos en las escuelas de pedagogía de las diversas universidades del país se busca promover más egresados, pero con menor calidad.



En una nota enviada a los medios, la educadora detalló que de aplicarse cambios a las normativas se reducirá la calidad de quienes salgan de las casas de altos estudios a ejercer el magisterio.



La actual secretaria de Educación Superior del Partido Fuerza del Pueblo (FP), resaltó la importancia de que se continúe dando la prueba POMA a los aspirantes a profesores, porque determina las habilidades intelectuales, el pensamiento crítico y la capacidad lectora.



Asimismo, destacó que es necesario que sigan siendo sometidos a la prueba de contenido que es reconocida internacionalmente, que tiene como finalidad determinar contenidos fundamentales y el pensamiento lógico.



Educa prefiere la rigurosidad



La presidenta de la Acción Empresarial por la Educación (Educa), María Waleska, considera que al igual como ocurre con otras profesiones cuyos efectos pueden impactar en toda la sociedad, la formación docente debe estar debidamente reservada para aquellos talentos que demuestran vocación, compromiso con su función y conocimientos adecuados, dado que tendrán la responsabilidad de moldear las cabezas y el carácter de más de 35 niños y adolescentes cada año.

Fermín dice fortalecerán los marcos normativos

El ministro de Educación Superior, Ciencia y Tecnología, Franklin García Fermín, manifestó que la gestión que encabeza tiene el compromiso de seguir perfeccionando y fortaleciendo los marcos normativos y las mejores prácticas para la formación docente. “Es sabido que la calidad de la educación está determinada por cuánto saben, por el compromiso y por el desempeño profesional de los educadores”, expresó el funcionario a través de una nota de prensa, en la que anunció que en la próxima sesión del Consejo Nacional de Educación Superior, Ciencia y Tecnología se estará promoviendo en el turno libre de la agenda, la conformación de un grupo técnico de especialistas para que garanticen la pluralidad y calidad técnica que ha caracterizado al Gobierno a la hora de formular políticas públicas. Aseguró que el Estado está monolíticamente comprometido con la calidad y la rigurosidad para el acceso y desarrollo de la formación docente como elemento fundamental para el mejoramiento del sistema educativo de la República Dominicana. En ese orden, indicó que han puesto en el seno de la política impulsada por la entidad que dirige la centralidad de la figura del profesor y la profesionalización de su función.