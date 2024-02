Efemérides de hoy 22 de febrero en República Dominicana y el mundo

¿Qué se celebra el 22 de febrero? El 22 de febrero es el día número 53.º del año calendario gregoriano. Quedan 312 días para terminar el año.

Veamos algunas efemérides y otros eventos importantes que tienen su aniversario un día como hoy, 22 de febrero.

Le recomendamos leer Efemérides del 21 de febrero

Muere Américo Vespucio

-1512: muere Américo Vespucio, navegante italiano. Trabajó al servicio de Portugal y de la Corona de Castilla. Se le consideró el primer europeo en comprender que las tierras descubiertas por Cristóbal Colón conformaban un nuevo continente. Por esta razón, el cartógrafo Martin Waldseemüller en su mapa de 1507 utilizó el nombre de «América» en su honor como designación para el Nuevo Mundo. El relato a menudo fantasioso y contradictorio de sus viajes lo han ubicado como una de las figuras más controvertidas de la Era de las Exploraciones.

Muere George Washington

-1732: nace George Washington, político y primer presidente estadounidense. Durante su gobierno (1789-1797) la prudencia, la sensatez y el respeto a las leyes, serán las notas dominantes de su mandato..

Nace Schopenhauer

-1788: nace Arthur Schopenhauer, filósofo alemán Autor del conocido ensayo «El mundo como voluntad y representación», considerada la más elaborada manifestación del pesimismo filosófico y que ha influido en varios pensadores y escritores como Freud, Nietzsche, Karl Popper, Cioran y Borges.

Muere Corot

-1875: en París, muere Jean-Baptiste Camille Corot paisajista francés, que influyó de manera decisiva en los primeros pasos de pintores como Monet, Renoir y Camille Pissarro.

Nace Luis Buñuel

-1900: nace en Calanda (Teruel, España), Luis Buñuel, cineasta español. A pesar de los hitos cinematográficos logrados en su país natal con películas como Viridiana (1961), Un perro andaluz (1929) o Tristana (1970), la gran mayoría de su obra se realizó en co-producción en México y Francia, debido a sus convicciones políticas y a las dificultades impuestas por la censura franquista para filmar en España. Es uno de los más importantes y originales directores de la historia del cine.

Nace Rómulo Betancourt

-1908: nace Rómulo Betancourt, político, periodista, escritor y orador venezolano. Presidente de Venezuela interino entre 1945 y 1948, y constitucional entre 1959 y 1964. Betancourt es reconocido como uno de los más importantes políticos venezolanos del siglo XX.

Movimiento contra Horacio Vásquez

– 1930: Rafael Estrella Ureña, Elías Brache y Desiderio Arias encabezan en Santiago un movimiento cívico opositor al régimen de Horacio Vásquez, recibiendo el apoyo del jede del Ejército, general Rafael Leónidas Trujillo Molina.

Muere Antonio Machado

-1939: muere Antonio Machado, poeta español miembro de la Generación del 98. Conocido por obras como «Campos de Castilla» y «Soledades».

La «Era de Trujillo»

-1940: El Congreso Nacional conoce y aprueba un proyecto de ley que declara, desde el 16 de agosto de 1930, la Era de Trujillo, fecha del período gubernativo que había iniciado el dictador Rafael Trujillo Molina.

La «Ley de Emergencia»

-1962: Se promulga la llamada «Ley de Emergencia», mediante la cual el Consejo de Estado podía deportar las personas consideradas «peligrosas para la tranquilidad nacional y entorpezcan el proceso electoral».

Nace James Blunt

-1974: nace James Blunt, cantante y compositor británico.

Nace Drew Barrymore

-1975: nace Drew Barrymore, actriz estadounidense reconocida por su participación en películas como E.T. the Extra-Terrestrial, 50 First Dates, Never Been Kissed, entre otras.

La Revolución filipina

-1986: en Filipinas comienza la Revolución del Poder Popular que derrocará al dictador Ferdinand Marcos. En 1965, Marcos, con un gran prestigio en el Partido Liberal, consiguió ser nombrado candidato a la presidencia y se enfrentó al representante del partido nacionalista, Diosdado Macapagal. Elegido presidente, durante su primer mandato logró algunas mejoras en la agricultura, la industria y la educación. Anticomunista convencido, envió tropas a combatir en apoyo de Vietnam del Sur, al principio gobernó democráticamente, pero paulatinamente fue siendo más autoritario hasta instaurar una fuerte dictadura en 1972, lo cual propició la aparición en el país de una guerrilla comunista y otra musulmana, contrarias a su política quienes más tarde lo sacaron del poder por un golpe de Estado.

Muere Andy Warhol

-1987: a consecuencia de una operación de vesícula biliar, muere en un hospital de Nueva York, EEUU., el artista estadounidense Andy Warhol, que desempeñó un papel crucial en el nacimiento y desarrollo del Pop Art.

Capturan a El Chapo

-2014: La Marina Armada de México captura a Joaquín Guzmán Loera, conocido como el ‘Chapo’ Guzmán

Allanamiento a la Cámara de Cuentas

-2021: El Ministerio Público allanó la sede de la Cámara de Cuentas de República e inicia la investigación de varios funcionarios por la presunta comisión de varios delitos de corrupción administrativa, incluyendo obstrucción de la justicia y lavado de activos.