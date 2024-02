Efemérides de hoy 25 de febrero en República Dominicana y el mundo

El 25 de febrero es el día número 56.º del año calendario gregoriano. Quedan 309 días para terminar el año.

Te presentamos una lista de los sucesos más relevantes que pasaron un día como hoy.

Nace José de San Martín

-1778: en Yapeyú, actual Argentina, nace José de San Martín, militar argentino y, junto a Simón Bolívar, es considerado el libertador más importante de Sudamérica. Sus campañas militares fueron decisivas para las independencias de Argentina, Chile y Perú. Murió repentinamente en su retiro de Boulogne-sur-Mer, Francia, el 17 de agosto de 1850.

Nace Matías Ramón Mella

-1816: Nace Matías Ramón Mella, uno de los Padres de la Patria de la República Dominicana junto a Juan Pablo Duarte y Francisco del Rosario Sánchez. Como miembro del movimiento independentista, Mella encarnó la expresión militante y decidida siendo conocido por haber disparado su trabuco la noche del 27 de febrero del 1844 en la Puerta de la Misericordia dando comienzo de esta forma a la revuelta por la independencia del país.

«Nace» el revolver

-1836: Samuel Colt patenta el revólver, cuya principal ventaja residía en la posibilidad de realizar seis disparos sin necesidad de recargar cada vez el arma.

Nace Renoir

-1841 nace en Limoges (Francia) el pintor francés Pierre-Auguste Renoir. Aunque inicialmente se encasilló en la escuela impresionista, a partir de 1883 dio paso a una disciplina mayor, la técnica formal.

Muere Pedro Molina peña

-1869: Muere, en San Cristóbal, Pedro Molina Peña, prócer de la Restauración, y abuelo materno de Rafael L. Trujillo Molina.

Exilio del Dalai Lama

-1910: el Dalái Lama huye del Tíbet y se refugia en la India frente a las amenazas chinas.

Exhuman los restos de Pedro María de Hostos

-1925: Son exhumados los restos del educador Eugenio María de Hostos, creador de la Escuela Normal en 1879.

Lumiere presenta el cine en relieve

-1935: Louis Lumière presenta en la Academia de Ciencias de París una secuencia de cine en relieve.

Nace George Harrison

-1943: el 25 de febrero nace George Harrison, músico multiinstrumentista, compositor, cantante, productor musical y productor cinematográfico británico, integrante de la banda The Beatles.

Aunque John Lennon y Paul McCartney fueron los principales compositores dentro del grupo, Harrison también incluyó composiciones propias en los discos de The Beatles, tales como «While My Guitar Gently Weeps», «Something» y «Here Comes the Sun».

El «¿Por qué no?» de Orlando Martínez

-1975: El director de la Revista Ahora y columnista del vespertino El Nacional, Orlando Martínez, publica el este último medio el artículo titulado ¿Por qué no, doctor Balaguer?, el que se afirma molestó al presidente Joaquín Balaguer, motivando a un grupo de jefes militares a organizar su asesinato.

Muere Tennessee Williams

-1983: muere el dramaturgo estadounidense Tennessee Williams, ganador del Premio Pulitzer de teatro en 1948 por Un tranvía llamado Deseo, y en 1955 por La gata sobre el tejado de zinc caliente.

Caída de la dictadura filipina

-1986: en Filipinas, el dictador Ferdinand Marcos huye del país, lo que pone fin a una dictadura de más de veinte años.

Muere Paco De Lucía

-2014: muere Paco de Lucía, guitarrista español de flamenco, considerado una de las principales figuras del flamenco actual.