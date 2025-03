Teherán. El presidente de Irán, Masud Pezeshkian, afirmó este martes que no negociará bajo las amenazas Estados Unidos y espetó al mandatario estadounidense, Donald Trump: “Haz lo que te dé la gana”.



“Cuando me amenazas, no quiero negociar contigo. Haz lo que te dé la gana”, dijo Pezeshkian en un discurso en referencia a Trump.



El mandatario iraní afirmó que el gobernante estadounidense debería “avergonzarse” de como trató al presidente ucraniano Zelensky, en una aparente referencia a la discusión que mantuvieron en la Casa Blanca el 28 de febrero.



Teherán y Washington han intercambiado mensajes públicos en los últimos días acerca de posibles negociaciones sobre el controvertido programa nuclear iraní, sus programas de misiles y el apoyo iraní a grupos regionales como Hamás e Hizbulá.



Trump anunció el viernes que había enviado una carta a Irán en la que instaba al país persa a negociar, que Teherán dice no haber recibido, e hizo una referencia velada a una posible acción militar.



Tras su regresó al poder, Trump ha llamado varias veces a negociar con Teherán pero a la vez ha retomado la llamada política de “máxima presión” contra Irán y aprobado nuevas sanciones para cortar la venta de petróleo iraní.



Trump abandonó en 2018 el pacto nuclear de 2015, firmado entre Irán y seis potencias y que limitaba el programa nuclear iraní a cambio del levantamiento de las sanciones, y que se produjo durante la presidencia de Barack Obama.



El líder supremo de Irán, Ali Jameneí, rechazó el sábado negociar con los países “prepotentes” que insisten en ello, en una aparente referencia a Trump. Tras la salida estadounidense del acuerdo nuclear, Irán enriquece uranio muy por encima de lo permitido y ya posee 274 kilos enriquecidos al 60 % de pureza, cercano al uso militar del 90 %, según el Organismo Internacional de Energía Atómica.