El pasado sábado el Partido Reformista Social Cristiano (PRSC) celebró una reunión del Directorio Presidencial (DP), seguida de una reunión de su Comisión Política Nacional (CPN) y allí se tomaron decisiones cruciales para el futuro de la organización política.



El presidente del PRSC, Federico Antún Batlle, al referirse al proceso electoral, afirmó: “A veces un 1% hace falta, a veces un 2% hace falta, a veces un 3% hace falta, un 4% hace falta. No sé cuál es nuestro porcentaje, pero quiero decirles que el PRSC tiene el respaldo necesario para ser una fuerza determinante en las próximas elecciones”.



“Las puertas del reformismo están abiertas para aquellos que sinceramente deseen ser candidatos, siempre y cuando defiendan la soberanía, el medio ambiente, la seguridad, que no se tomen préstamos innecesarios, solo préstamos cuya inversión los haga pagarse a sí mismos, sean verdaderamente dominicanos y representen los principios de un balaguerismo que sentó las bases de un país más próspero para todos los dominicanos”, dijo Antún.



Durante la reunión de la Comisión Política, se aprobó la convocatoria a la convención nacional ordinaria para el 29 de octubre de 2023, a las 10:00 a.m., en la sede principal del partido para seleccionar candidatos y candidatas a cargos de elección popular en el 2024.



También se ratificarán los candidatos seleccionados en reserva en la alta dirección del partido, se aprobarán pactos de alianzas con otras fuerzas políticas y se otorgarán los poderes correspondientes para suscribir pactos de alianza.



De igual forma se aprobó que la Convención llevará el nombre de Miguel Salazar-miguel Tiburcio la cual se llevará a cabo mediante la metodología de convención de delegados y, de manera excepcional, se utilizará el método de encuesta.



De igual modo, se aprobó que la Secretaría Nacional de Organización actualice el registro de dirigentes y militantes de esa organización.