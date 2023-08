Empresas firman alianza para promover proyectos inmobiliarios en RD

Email it

Santo Domingo.- The Simple Rent firma inmobiliaria promotora y la constructora Pedralbes, han firmado una alianza para promover proyectos residenciales en República Dominicana. En el caso de The Simple Rent, aporta su conocimiento de más de 25 años dentro del sector inmobiliario y en la gestión de proyectos Build to Rent y más de 200 franquicias inmobiliarias en el territorio español. De su parte, Grupo Pedralbes su experiencia en el mercado local, con proyectos avalados por su calidad y estructura.

“Nuestra gran diferencia es que evolucionamos el concepto de Real Estate. Somos expertos en la gestión patrimonial inmobiliaria gracias a la confianza de más de 90.000 propietarios en España. Ahora llevamos nuestro enfoque hacia Latinoamérica y en especial, hacia República Dominicana”, señala Sonia Campuzano, CEO de The Simple Rent.

“En Grupo Pedralbes confiamos en que esta alianza sea la puerta de muchos proyectos juntos, en donde podamos poner en valor parte de nuestro ADN, la efectividad en los tiempos de ejecución, la calidad de las obras y garantía eficaz en cada proyecto”, explica Carlos Paulino, CFO de Grupo Pedralbes.

El primer proyecto conjunto que trabajarán juntas las dos constructoras es Uniko, una torre nacida bajo el concepto de lujo ubicado en el sector La Julia de Santo Domingo.

“Uniko se posiciona como un nuevo concepto, para construir atmósferas y experiencias altamente sensoriales y grandes experienciales a través de la luz, en el que 60 exclusivas viviendas se distribuirán en un total de seis niveles.”, explica Campuzano.

“Grupo Pedralbes está muy en sintonía con las necesidades del comprador local, por eso, el incluir las áreas de Coworking, Clubhouse, Gimnasio y Piscina con vistas al mar en el rooftop, entre otras, para ofrecer una experiencia increíble”, señala Paulino.

Resultado de esta alianza, que inicia con el desarrollo de Uniko y continuará con futuros proyectos, dotarán a República Dominicana de mejores y mayores ofertas en el sector inmobiliario.

Para más información:

[email protected] +1 809-688-9945 I +1 809-688-9946 / www.uniko.com.do