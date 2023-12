Buhoneros de la avenida Duarte, José Martí y zonas a aledañas piden a la Policía Nacional que aumente el patrullaje durante las ventas de fin de año

María Ramos [email protected] Durante el último mes de cada año en República Dominicana se dinamizan los comercios con la entrega del doble sueldo en los sectores público y privado, este hecho también provoca el aumento de los actos delictivos. La avenida Duarte, José Martí y otras calles populares de los sectores de las villas Francisca, Consuelo y María del Distrito Nacional son los puntos de referencia en cuanto a ventas de ropas, zapatos, accesorios del hogar, electrodomésticos, productos alimenticios y un sinnúmero de comercios de diferente índole, lo que hace de estas zonas un referente para las compras. Debido a la histórica aglomeración de comercios de estos barrios una gran cantidad de rutas de vehículos con destino a diferentes puntos del país, tienen sus paradas aquí. Por esta razón, personas de casi toda la nación dominicana vienen a esta arteria comercial a abastecerse. Muchos son los malintencionados que aprovechan esta coyuntura y vienen a este lugar aprovecharse de los compradores y vendedores, así lo afirmaron varios comerciantes. “Los ladrones no nos dejan trabajar, este año los delincuentes ya no solo son hombres sino que las mujeres se han tirado a las calles con una serie de estrategias con las que están sembrando el miedo en los comerciantes de la Duarte y la José Martí”, aseguró la señora De la Cruz, que por décadas ha vendido en esta zona. La comerciante narró que solo en la cercanía a su puesto de ropa en la avenida Duarte más de ocho mujeres han sido capturadas en flagrante delito. “El problema mayor con esas mujeres es que las agarran hoy y mañana tú laa ves que vuelven de una vez, porque la policía las sueltan, yo no sé lo que ellas hacen pero nosotros no podemos seguir así”, afirmó. De igual manera solicitó al cuerpo del orden aumentar el patrullaje durante el día en esta zona, debido a que son muchos los clientes que no quieren venir porque les tienen miedo a los delincuentes. “Una de mis clientes vino ayer a comprarle las ropas de las fiestas de fin de año a sus hijos y desde que se bajó de la guagua la carterearon y se llevaron su monedero con 5,000 pesos. Cuando caminas por algunos lugares cercanos te encuentras con cédulas, carnet de seguros y de trabajo, de las personas a las que les roban las carteras. Comercios se dinamizan El presidente de la Asociación de Buhoneros de la José Martí y Zonas Aledañas, Víctor Manuel Velázquez aseguró que en comparación con el 2022 las ventas de este año van mucho mejor, la entrega del doble sueldo se ha dejado sentir por parte de los compradores. “La gente está activa, las cosas han cambiado mucho, cuando compré toda la mercancía tenía un poco de miedo por la inversión que hice, pero ya me siento más confiado, si las cosas siguen así este año será muy bueno”, afirmó. El dirigente de más de 210 buhoneros dijo que acostumbra vender más de tres millones de pesos cada año durante el mes de diciembre y al ritmo que vamos se va a lograr la meta. De igual manera se expresó Yanelis Disla, al decir que sus ventas comenzaron a mejorar desde mediados de noviembre y con la entrega del doble la salida de mercancía va mucho mejor. Añadió que en diciembre del 2023 espera vender más del 50% de lo que vendió el año pasado, porque este año hay mucho movimiento de gente Es necesario resaltar que debido al flujo de gente que abarrota esta zona el tránsito vehícular y peatonal se torna más caótico de lo habitual.



Modus operandi de las malhechoras

Los buhoneros narraron a elCaribe que las mujeres ladronas que tienen en zozobra esta zona, algunas andan con niños para usarlos como distractores y otras se ponen faldas anchas y debajo de esta ropa se introducen las prendas de vestir. Entre la multitud por la que se caracteriza esta arteria comercial las inadaptadas sociales andan con hojitas de afeitar en sus manos y les cortan la funda a los compradores y les van sacando las cosas que han comprado, declararon. Los negociantes afectados no son solo los dominicanos, aseguran que los comerciantes chinos también son más afectados y en una mayor proporción, porque les llevan las mercancías por saco, ante cualquier descuido. A todo esto se agregan los “piperos” que no vacilan en arrebatar las pertenencias.