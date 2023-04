Email it

CDN y El Caribe celebran este 19 de abril su evento aniversario que disertará sobre los principales retos globales y su relación la República Dominicana, Estados Unidos, Centroamérica, Suramérica y el Caribe.

Los espacios del Hotel El Embajador reúnen hoy a destacadas figuras como Mauricio Macri (Argentina); Laura Chinchilla (Costa Rica), Leonel Fernández (República Dominicana) y el senador estadounidense Marco Rubio, entre otras personalidades. Todos distribuidos en tres paneles que disertarán sobre los actuales retos en el escenario político, económico y en los medios de comunicación.

PANEL MEDIOS DE COMUNICACIÓN

11:10 am: Alicia Bárcena, exsecretaria ejecutiva de la CEPAL: «En nuestra región llegaremos este año a una inflación de 7,7 en promedio». «América Latina sigue siendo una región con más desigualdades».

Alicia Bárcena, exsecretaria ejecutiva de la CEPAL

11:00 am: Inicia el panel económico: ELEMENTOS ESENCIALES PARA MEJORAR EL MODELO DE DESARROLLO DE AMÉRICA LATINA. Participan Alicia Bárcena (Exsecretaria Ejecutiva Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL)-Embajadora de México en Chile), Cristóbal Montoro (Ex ministro de Hacienda de España) Andy Dahjuare (Economista dominicano) y Jaime Aristy Escuder (Economista dominicano).

10:50 am: Nelson Rodríguez, director de El Caribe: «No renunciamos a verificar y contrastar la información… esos son criterios que el periodismo no puede perder».

Nelson Rodríguez, director de El Caribe

10:43 am: Daniela Mendizábal, Dir. Medios Digitales de Multimedios Monterrey: «Nos estamos enfrentando a cambios que pueden influir en nuestras estrategias (…) El digital es camaleónico, es que hoy puede funcionar una cosa y mañana no necesariamente puede funcionar».

Daniela Mendizábal, Dir. Medios Digitales de Multimedios Monterrey

10:30 am: Pablo Deluca, director de asuntos institucionales de Infobae: «En términos periodísticos necesitamos menos noticias y más historias».

Pablo Deluca, director de asuntos institucionales de Infobae

10:18 am: Juan Luis Cebrián: «Son los usuarios los que hacen el internet y son los lectores de las plataformas los que hacen los periódicos».

10:12 am: Juan Luis Cebrián, presidente de honor del periódico El País: «Hemos asistido a una evolución formidable en la que la opinión pública ya no se forma con los periódicos (…) La opinión pública está bombardeada por las FakeNews».

De Izq a Der: Persio Maldonado, Juan Luis Cebrián y Nelson Rodríguez

10:05 am: Inicia el panel sobre medios de comunicación: PERSPECTIVA DE LOS MEDIOS DE COMUNICACIÓN EN EL CONTEXTO DIGITAL. Participan: Juan Luis Cebrián, presidente de honor de El País, de España; Pablo Deluca de INFOBAE, Daniela Mendizábal de Grupo Multimedios de Monterrey, México; Nelson Rodríguez, director de El Caribe, y como moderador Persio Maldonado, presidente de la Sociedad Dominicana de Diarios.

10:00 am: Nelson Rodríguez, director de El Caribe: «Que un periódico pueda festejar sus primeros 75 años de existencia en una época de cambios vertiginosos como los que vivimos hoy día es, sin duda, un acontecimiento histórico».

Nelson Rodríguez, director de El Caribe

9:54 am: Interviene Nelson Rodríguez, director del periódico El Caribe

9:45 am: Félix García: el mundo se mece hoy entre la tragedia de una guerra y sus expectativas más oscuras. No es función de un medio cambiar un acontecimiento por otro, pero sí cubrirlos, informar con equilibrio y propiciar así que para la toma de decisiones se cuente con los datos más ciertos: Ahí está su gran responsabilidad. En El Caribe cubrimos todo eso, sin dejar de ver aquellos asuntos en que avanzamos para así tratar de superar el pesimismo de manera que este no se convierta en un lastre que nos borre la alegría y la esperanza.

Ing. Félix García, Vicepresidente de Multimedios del Caribe

9:39 am: Félix García: «Hablar hoy día de prensa escrita se hace imposible sin enfocar uno de sus retos más agudos: las redes digitales».

9:34 am: Félix García, vicepresidente de Multimedios del Caribe: «En estas pañabras voy a compartir con ustedes algo de la trayectoria de este medio y nuestra experiencia como empresario al asumir este medio».

Ing. Félix García, Vicepresidente de Multimedios del Caribe



9:30 am: Inicia el evento con palabras del Ing. Félix García, Vicepresidente de Multimedios del Caribe