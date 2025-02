Evita riesgos con el bono Futuro a Mil: vía correcta de registrarte

ESCUCHA ESTA NOTICIA

Recientemente, el gobierno anunció la activación del nuevo Bono Escolar 2025, ahora rebautizado como “Futuro a Mil”. Sin embargo, muchos ciudadanos han reportado dificultades al intentar acceder al portal de registro. Para evitar confusiones y garantizar que puedas registrarte sin contratiempos, te explicamos todo lo que necesitas saber.

¿Por qué es importante usar el portal correcto?

El subsidio, conocido anteriormente como “Bono a Mil”, ha cambiado su nombre a “Futuro a Mil”. Este cambio ha generado confusión entre los usuarios, quienes intentan acceder a la antigua página bonoamil.gob.do, la cual muestra un mensaje de error: “Tu conexión no es privada”. Este aviso indica un problema con el certificado de seguridad del sitio, lo que podría poner en riesgo tus datos personales. Por ello, es crucial utilizar el portal oficial: futuroamil.gob.do, que se encuentra operativo y seguro.

Riesgos de acceder a páginas incorrectas

Ingresar a sitios no oficiales no solo dificulta el registro, sino que también expone a los usuarios a posibles brechas de seguridad. El mensaje “Tu conexión no es privada” es una advertencia clara de que terceros podrían intentar robar información sensible, como números de cédula, teléfonos móviles y códigos de identificación de los estudiantes. Por eso, es fundamental verificar que estás utilizando el enlace correcto.

Pasos para registrarte en “Futuro a Mil”

Para registrarte en el programa, sigue estos sencillos pasos:

Ingresa al portal oficial futuroamil.gob.do. Si el sistema indica que no estás registrado, haz clic en “Registrarse”. Proporciona tu número de celular y haz clic en “Siguiente”. Introduce el Código de Identificación (ID) de cada estudiante bajo tu tutela. Guarda la información y completa el proceso.

Cómo cobrar el Bono “Futuro a Mil”

Una vez registrado, recibirás un mensaje de texto con un código de Remesas Banreservas. Este código te permitirá retirar el dinero en cajeros automáticos o sucursales de Banreservas. Si prefieres usar un cajero automático:

Selecciona la opción “Transacciones sin tarjeta”.

Ingresa tu número de celular y el código de seis dígitos.

Retira el monto correspondiente.

Si decides acudir a una sucursal:

Informa al cajero que tienes un código para el Bono “Futuro a Mil”.

Proporciona el código y tu número de celular.

Recibe RD$1,000 en efectivo.

Consejos adicionales para evitar problemas

Verifica siempre que estás en el portal correcto: futuroamil.gob.do .

. No compartas tu código de Remesas Banreservas con terceros.

Si no recibes el mensaje automático, contacta al centro educativo de tus hijos para obtener el ID del estudiante.