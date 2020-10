Hay decenas partidos en EE.UU; demócratas y republicanos principales que compiten por presidencia país

New York.- Existen una veintena de partidos políticos registrados en Estados Unidos, pero solo dos son lo suficientemente grandes para acceder al poder, demócratas y republicanos, que han sabido adaptarse a los cambios históricos hasta dominar el sistema político bipartidista, alternándose en el poder desde 1852, hace 168 años.

Desde hace décadas cientos de hispanos vienen ocupando posiciones electivas a nivel nacional, entre ellos decenas de dominicanos, siendo Adriano Espaillat el primer y único quisqueyano en llegar al Congreso de los EE.UU, y quien busca la reelección por el partido demócrata. Asimismo, hay veintenas en posiciones administrativas por ambas organizaciones.

Entre las entidades políticas existentes en EE.UU. figuran los partidos Libertario, Reforma, American Party, First Party, Independented Party, Tea Party, Whig Party, Objective Party, Familias Trabajadoras, Prohibición, Equality Party, Workers Party, ademas, World Party, American Heritage, Patriot Party, Populist Party, Reforma Party, y Estadounidense de la Libertad, entre otros.

De izquierda, Alternativa Socialista, Brigada de la Juventud Comunista Revolucionaria, Pantera Negra, Demócrata Agrario-Laborista de Minnesota, Paz y Libertad, Progresista de Vermont, Socialista de América, Socialista de los EE.UU, Socialista de los Trabajadores, Verde, Socialismo y Liberación, Socialista Laborista de América y Democráticos de América, entre otros.

Entre los partidos regionales figuran Independencia de Alaska, Aloha Aina Party, American Independent Party, Blue Enigma Party (De laware), Charter Party of Cincinnati-Ohio, Convervative Party of NY, Covenanat Party (Northern Mariana Islands), Independent Citizens Movement (US Virgin Islands), Independent Parfty of Oregon, Liberal de NY, y Liberty Union Party (Vermont), Moderate Party of Rhode Island, New Jersey Conservative Party, y Populist Party of Maryland, entre otros.

El partido demócrata es de centroizquierda y fundado por Andrew Jackson, en 1828. Alberga diferentes sectores ideológicos que van desde el centro derecha liberal hasta el socialismo democrático. Ha sido el defensor de una mayor centralización del poder. Actualmente, el presidente del Comité Nacional Demócrata, máximo órgano de dirección del partido, es Tom Pérez de origen dominicano.

Mientras, el republicano es un conservador de derecha/centro derecha fundado en 1854, tras la desintegración del Partido Whig. Ha sido el partido defensor de la descentralización del poder hacia los estados. En su haber cuenta con presidentes como Abraham Lincoln, Ronald Reagan o Dwight D. Eisenhower.

Actualmente hay unos 218 millones de estadounidenses habilitados para sufragar, de los cuales más de 75 de ellos han ejercido el voto anticipado.

Los votantes latinos ahora representan alrededor de 13,5% del electorado nacional, mientras que los afroamericanos alrededor de 12,5%, según Pew Research Center, y pueden ser determinantes para dibujar un nuevo mapa político en la Casa Blanca.

Los estados con una gran población hispana son California con 7,6 millones; Texas con 5,4; Florida con 2,9; Nueva York con 2,3; y Arizona con 1,1 que son campos de batalla clave, según Pew.

Las acreditadas organizaciones “Fondo Educativo Naleo” y “Latino Decisions”, efectuaron sus encuestas entre el 19 y 24 del presente mes, arrojando como resultado que un 41% del voto latino favorece al candidato presidencial demócrata, Joe Biden, frente al candidato republicano, Donald Trump.