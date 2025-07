Santo Domingo, RD. – – El ministro de Administración Pública, Sigmund Freund, aseguró esta mañana que, para el inicio de la próxima semana, el 100% de las instituciones se habrán integrado de manera oficial al nuevo esquema de horario escalonado, el cual forma parte del plan para descongestionar las calles del Gran Santo Domingo.

“Tenemos que entender que hay muchas instituciones que tienen naturalezas complejas, la cantidad de empleados que tienen, poder coordinar y cuadrar los horarios con personas con diferentes realidades, no es una tarea sencilla; o sea, que lo que nosotros siempre pensamos, y así se está estableciendo, es que a partir del día de ayer iba a ser escalonado y no se iba a completar el 100% el mismo primero de julio”, explicó Freund.

El titular del Ministerio de Administración Pública (MAP) aseguró que hasta el momento el plan marcha de acuerdo a lo estipulado, y que 68 instituciones públicas ya han comenzado con la implementación de este. Destacó que ese resultado fue logrado gracias a qué desde el momento en que fue emitida la Circular 008962, dónde se oficializa el escalonamiento de los horarios, se ha ido trabajando con cada una de las entidades gubernamentales para que logren cumplir con lo dispuesto en el documento.

La meta planteada en la circular emitida por el MAP es lograr que las instituciones públicas, con presencia en el Gran Santo Domingo, deberán dividir el 70% de su personal en los horarios de 7:00 am – 3:00 pm y de 7:30 am – 3:30 pm; mientras que el 30% se podrá mantener en su horario habitual, de 8:00 am a 4:00 pm.

Más de 20,000 servidores se han integrado

El ministro Freund informó que durante el primer día de implementación, más de 20,000 servidores públicos se integraron al esquema del horario escalonado.

Un comunicado emitido por esta institución este martes, precisa que 21,806 servidores públicos iniciaron en los nuevos horarios, unos 4,200 de 7:00 a. m. a 3:00 p. m.; 11,204 de 7:30 a. m. a 3:30 p. m, mientras que 6,402 se quedaron con la jornada habitual de 8:00 a. m. a 4:00 p. m.

El ministro de Administración Pública ofreció estas declaraciones al ser abordado por representantes de los medios de comunicación tras participar en la ceremonia de premiación del iTICge 2024, organizada por la Oficina Gubernamental de Tecnologías de la Información y Comunicación (OGTIC), donde se reconocieron a 17 instituciones del Estado por su destacado uso de las TIC y la innovación para mejorar los servicios públicos y ofrecer soluciones más efectivas a la ciudadanía.