La presidenta de la organización internacional Make The Future Great, Priscila D’Oleo, llamó a los jóvenes a sustituir la velocidad por el propósito durante la conferencia “El sello del líder: fe, propósito y transformación” en la Academia Nacional de Liderazgo de la Junior Chamber International en República Dominicana (JCI).

Esta una jornada dedicada a formar a jóvenes líderes comprometidos con la construcción de un cambio positivo en sus comunidades.

En su intervención, D’Oleo compartió las decisiones claves y reflexiones que han moldeado su visión del liderazgo, asegurando que “No entré a la política para tener poder, sino para devolverle poder a quienes no lo tienen. Siempre he tratado de que mi visión y de quienes me acompañan en ella esté al servicio de los demás”.

Dijo que, aunque hoy no tiene un cargo público, su compromiso con la transformación social continúa a través de la fundación Make The Future Great, una organización que impulsa proyectos educativos, ambientales, tecnológicos y sociales con el objetivo de empoderar a jóvenes, comunidades y líderes emergentes en América Latina y el Caribe. La fundación trabaja con una visión internacional, conectando ideas y soluciones con impacto local y regional.

“La fe me salvó, me sostuvo y me enseñó que el liderazgo no comienza en un cargo, sino en el corazón”, expresó D’Oleo, motivando a los jóvenes a liderar con autenticidad, servicio y propósito, al tiempo que los llamó asumir un liderazgo más humano, espiritual y transformador.

En ese sentido, la presidenta de Make The Future Great, sostuvo que “El progreso que no reduce desigualdades es solo maquillaje. Por eso el verdadero liderazgo no deja huella en los caminos que pisa, sino en las vidas que transforma”.