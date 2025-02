Ciudad de Panamá. El Secretario de Estado de Estados Unidos, Marco Rubio visitó las instalaciones de AES Panamá en la provincia de Colón, en donde fue recibido por Andrés Gluski, Presidente y CEO de The AES Corporation, junto a Miguel Bolinaga, Presidente de AES Panamá, Manuel Estrella y Félix García, accionistas, y altos funcionarios de dicha corporación.



Los ejecutivos de The AES Corporation, empresa de capital norteamericano, ofrecieron un recorrido por las modernas instalaciones de la terminal de almacenamiento y regasificación de Gas Natural Licuado (GNL) y su planta de generación eléctrica, abastecidas con gas natural originario de Estados Unidos, cargado y exportado en las terminales de licuefacción de Cameron en Luisiana y Freeport en Texas.

Para la consolidación y desarrollo de esta terminal, inaugurada en el año 2019, AES Panamá invirtió alrededor de 1,150 millones de dólares con el propósito de que tanto el país como la región pueda hacer uso de este recurso. Además, su disponibilidad constante desde Estados Unidos, combinado con la excelencia operativa de The AES Corporation brindan una mayor confiabilidad para el suministro de energía en momentos críticos.



The AES Corporation ha invertido en las Américas desde principios de 1990 y hoy día es uno de los mayores productores de energía de origen estadounidense en la región. Juntamente con la terminal de Colón, es propietaria y opera la primera terminal de GNL AES Andrés en la República Dominicana, según explicaron los funcionarios a la comitiva oficial del Departamento de Estado, lo que en conjunto consolida una operación regional fundamental para el desarrollo económico y la seguridad energética de ambos países.



The AES Corporation es el mayor desarrollador de soluciones energéticas a base de gas natural proveniente de Estados Unidos para la región centroamericana y del Caribe, para suplir las ramas comerciales, industriales, minería y generación eléctrica a clientes en estos importantes mercados. Durante el 2024 The AES Corporation transó operaciones de compras de GNL norteamericano que rondaron los 1,200 millones de dólares.



La compañía ha mantenido foco en el suministro de gas natural, considerado el mejor complemento para una transición energética responsable y sostenible, en gran y mediana escala para terceros. Proyecta nuevas operaciones de ventas regionales que dupliquen los volúmenes actuales durante la siguiente década.



Esta visita demuestra la importancia que tiene el trabajo que la transnacional estadounidense viene realizando por más de 20 años en materia de transformación de la matriz energética en Panamá, República Dominicana y la región hacia fuentes de generación más limpias que contribuyen con el desarrollo económico y al crecimiento sostenible, generando ahorros significativos anuales para las economías de ambos países. La mayor capacidad de almacenamiento combinada de Centroamérica y el Caribe. La capacidad combinada de infraestructuras de las terminales de The AES Corporation en Panamá y República Dominicana es la mayor de Centroamérica y El Caribe con disponibilidad de 5 millones de toneladas de GNL por año (unos 260 tera btu anuales). Esto posiciona estas infraestructuras como las opciones plug and play más flexibles de carga y descarga para abastecer la demanda inmediata de nuevas centrales de generación de electricidad en desarrollo y el crecimiento de ambas economías en materia energética.



Gracias a estas facilidades, Panamá y República Dominicana se han posicionado como un hub esencial para la distribución de GNL en la región, permitiendo a países como Costa Rica, Colombia, Ecuador, Guyana, Barbados, Haití y Brasil, acceder a este combustible sin necesidad de grandes inversiones en infraestructura.



Según Andrés Gluski, presidente y CEO de The AES Corporation, la empresa ha jugado un papel clave en la transformación energética más importante de la región centroamericana y caribeña. “Nuestro liderazgo regional apoya activamente políticas de Estado que impulsan el crecimiento económico y la sostenibilidad del sector energético. Esto ha permitido acompañar el desarrollo de las dos economías de mayor crecimiento, fortaleciendo además los lazos comerciales entre Estados Unidos y la región”.