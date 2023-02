Email it

NUEVA YORK.- Ante el reciente informe del Centro para un Futuro Urbano (CUF), entidad que lucha para reducir la desigualdad y hacen crecer la economía en NYC, establece un alarmante aumento de la pobreza entre neoyorkinos de 65 años o más, y los envejecientes deben aprovechar los beneficios de seguros para combatir la misma.

El llamado proviene del especialista y brokerage en seguros de salud en esta ciudad (Medicaid y Medicare), Jaime Vargas, quien precisa que la población de 65 años o más en el estado aumentó un 31 % en la última década, lo que ha llevado a casi 1 de cada 8 envejecientes a vivir en la pobreza, como lo establece el informe.

El estudio, titulado “Keeping Pace with an Aging New York State”, muestra que la población de más de 65 años está creciendo en todos los rincones del estado, y en la Gran Manzana está superando el crecimiento de la población general en cada uno de los 19 condados más grandes.

“La tasa de pobreza total entre los neoyorquinos mayores ha aumentado un 4 % en todo el estado (0,5 puntos porcentuales) desde 2011, del 11,8 % en 2011 al 12,3 % en 2021, revirtiendo años de descensos constantes”, recordó Vargas.

En NYC, dos condados agregaron cada uno más de 100,000 adultos mayores en la última década: Queens (+113,797) y Brooklyn (+104,507). Mientras en Long Island 113,670.

Vargas afirma que su papel como Brokerage es ayudar a los envejecientes, prepararlos para su retiro que comienza a los 62 años, conseguirle sus seguros, su dinero, seguir ofreciendo consultas gratis a diario a decenas de personas.

