Gene Simmons, bajista y vocalista del grupo Kiss, compartió a través de sus redes sociales un video viral en el que se ve a Rodrigo, un empleado del servicio de recolección de desechos de la ciudad mexicana de Monterrey, trabajando disfrazado como 'The Demon', el 'alter ego' del artista sobre el escenario.

El trabajador de limpieza se hizo sensación en las redes después de que miles de usuarios compartieran un video en el que, al ritmo del icónico tema 'I was made for lovin' you' y colgado de la parte trasera del camión de basura, alerta a los vecinos sobre la recolección de los desechos.

"¡La basuraaaaa, la basuraaa!" se le escucha gritar mientras hace una seña popular entre los amantes del 'rock' y saca la lengua al estilo de Simmons. "Este apuesto caballero trabaja en una compañía de saneamiento [...] ¡Un hombre realmente poderoso y atractivo! Gracias, Rodrigo", comentó el músico al retuitear el video.

This handsome gentleman works at the Sanitation Company in Monterey, Mexico…A powerful and attractive man, if there ever was one! Thank you, Rodrigo. pic.twitter.com/YGE6VHJUg1

— Gene Simmons (@genesimmons) January 15, 2022