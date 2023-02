Washington. El secretario de Estado de EE.UU., Antony Blinken, suspendió ayers el viaje que tenía previsto a Pekín este fin de semana, después de que su país detectara un “globo espía chino” volando sobre territorio estadounidense.



Blinken calificó de “irresponsable” la presencia de un globo espía chino en Estados Unidos, que le ha llevado a suspender su viaje oficial de este fin de semana a China.



“Es una violación clara de la soberanía estadounidense y de la ley internacional. Es un acto irresponsable”, dijo en una comparecencia ante la prensa junto a su homólogo surcoreano, Park Jin.



Para Blinken, la decisión del Partido Comunista Chino de llevar a cabo esa acción es “perjudicial” para las conversaciones que iban a tener lugar en su viaje al país asiático, el primero de un titular de Exteriores de EE.UU. desde 2018.



Blinken destacó que en cuanto detectaron el globo se tomaron las medidas adecuadas para evitar la recopilación de información sensible y, además de hablar con las autoridades chinas al respecto, también informaron a sus socios y otras agencias.



“Cualquier país que vea violado su espacio aéreo de esta manera creo que respondería de forma similar y solo puedo imaginar cuál hubiera sido la reacción en China si estuvieran en el otro lado”, añadió el canciller estadounidense.



A su juicio, lo sucedido justifica el aplazamiento de la visita hasta que se den las condiciones para que ese viaje tenga lugar, pero el diálogo entre ambos países se mantiene abierto.



“Estados Unidos seguirá teniendo abiertas líneas de comunicación con China, en parte para abordar este incidente”, aseguró Blinken, para quien ese diálogo es importante para evitar el conflicto.



La cúpula del Pentágono ha recomendado de manera firme al presidente, Joe Biden, no adoptar ninguna “acción cinética” contra el globo por la seguridad de las personas en la superficie ante la posible caída de escombros.



“El primer paso es sacar esa herramienta de vigilancia fuera de nuestro territorio”, añadió Blinken, incidiendo en que el uso de ese globo no solo es “irresponsable” e “inaceptable” en sí mismo, sino especialmente en la víspera de una visita oficial.



El secretario de Estado no avanzó cuándo podría tener lugar el viaje suspendido: “Ahora mismo estamos centrados en asegurarnos de que este tema se resuelve”.



Su homólogo surcoreano apuntó que Blinken le ofreció “explicaciones muy detalladas” sobre lo sucedido e indicó que entiende la decisión de posponer provisionalmente ese desplazamiento.



“Creo que China debería ofrecer explicaciones muy sinceras. Pero al mismo tiempo, la relación entre China y Estados Unidos es muy importante en el marco internacional. En algún momento en el futuro, espero que Blinken tenga la oportunidad de ir a China”, recalcó el ministro de Exteriores de Corea del Sur.



Pekín admitió que el globo le pertenece, aunque aseguró que “es un dirigible civil utilizado con fines de investigación, principalmente meteorológicos”, y lamentó “la entrada no intencionada” del aparato en el espacio aéreo estadounidense.



Biden se enteró el martes



El presidente de Estados Unidos, Joe Biden, supo el martes de la presencia de “un globo espía” de China volando sobre el territorio estadounidense, afirmó este viernes la portavoz de la Casa Blanca, Karine Jean-Pierre. “El presidente fue informado sobre esto el martes y ha seguido recibiendo regularmente informes y actualizaciones por parte de su equipo de seguridad nacional”, indicó Jean-Pierre.

ONU confía que países encuentren solución

EE.UU. ha decidido no destruir el aparato por no plantear un peligro actualmente y por el temor de que la caída de sus escombros sí que pueda ser peligrosa para la superficie.



El Pentágono insistió en que se trata de un aparato de “vigilancia” y no, como ha dicho China, un globo “civil utilizado con fines de investigación, principalmente meteorológicos”. Afirmó que tan pronto como fue detectado actuaron “de inmediato” para evitar que recopilara información “sensible”.



La ONU confió en que Washington y Pekín hagan todo lo posible para rebajar las tensiones desencadenadas por la detección de un globo aerostático chino sobrevolando territorio estadounidense.



“Dada la posición de liderazgo global de ambos países, creo que les corresponde hacer todo lo que puedan para reducir tensiones”, señaló el portavoz de Naciones Unidas Stéphane Dujarric.



Mientras Canadá reveló convocó al embajador chino en el país, Cong Peiwu, para pedir explicaciones por la presencia en el espacio aéreo de Estados Unidos de un globo espía de China, como lo ha descrito el Pentágono. El Departamento de Defensa de Canadá explicó que los movimientos del globo están siendo vigilados por NORAD.