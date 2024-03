Aumento salarial 2024 en Venezuela se confirma para abril

ESCUCHA ESTA NOTICIA

En la actualidad, Venezuela figura entre los países con salarios más bajos, ya que el monto oficial no ha sido ajustado en varios años. A medida que el Bono de Guerra y el ingreso mínimo indexado experimentan aumentos, miles de ciudadanos están a la espera de novedades. ¿Podríamos anticipar otro aumento salarial en Venezuela en los meses venideros?

En un pronunciamiento para todo el país, el presidente de Venezuela informó que a partir de febrero de 2024 se estaría aumentando el sueldo indexado. Esto hizo que los trabajadores del sector público y privado continúen exigiendo el incremento del salario mínimo debido a la inflación que se vive en el país.

Las últimas estadísticas indican que un ciudadano venezolano necesita de al menos 100 dólares al mes para cubrir los gastos de alimentación.

¿El Gobierno aprobó un aumento salarial para abril 2024?

Actualmente, el gobierno venezolano no ha emitido ninguna declaración sobre el aumento salarial previsto para abril de este año. Tampocose vislumbran indicios de un anuncio inminente al respecto. No obstante, esta falta de información no impide que los ciudadanos continúen luchando por lograr un incremento en sus sueldos.

¿De cuánto es el sueldo mínimo en Venezuela en el 2024?

El salario mínimo de Venezuela en el 2024 es de 130 bolívares mensuales, que equivale a 3,60 dólares aproximadamente. Desde hace varios años, en el país se viene luchando para alcanzar un monto justo que los ayude a sustentar plenamente sus necesidades básicas.

¿A quiénes beneficia el ingreso mínimo indexado en Venezuela?

El incremento del ingreso indexado está enfocado en ayudar a un determinado grupo de trabajadores, al igual que el Bono de Alimentación, también conocido como Cestaticket, que sirve para comprar alimentos. Esto se considera un «primer avance» para seguir esperando el ansiado ajuste salarial en el país venezolano.

Aumentos de Nicolás Maduro para el 2024

Para el 2024, el gobierno de Nicolás Maduro anunció el incremento del monto del Bono de Guerra Económica. A partir de febrero, se aseguró que el desembolso a entregar será de 60 dólares y está destinado únicamente para las personas que ganan 100 dólares en Venezuela. «He decidido dar el paso de subir de 60 dólares el ingreso mínimo integral indexado de los trabajadores a 100 dólares a partir del 1 de febrero», indicó el mandatario.