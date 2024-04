ESCUCHA ESTA NOTICIA

De acuerdo con el periodico haitiano Le Nouvelliste, Instalado en su cargo desde el jueves 25 de abril de 2024, los miembros del Consejo Presidencial de Transición aún no han dado oficialmente ninguna señal de vida. Sin embargo, aprovecharon su momento de pausa para elaborar un documento que les permitirá organizar la elección interna para la elección del Presidente del Consejo. Esta elección la habrían fijado para el próximo martes 30 de abril.

El diario nacional explica que en este documento llamado “Mecanismo aplicable a la elección del Presidente del Consejo Presidencial de Transición (CPT)”, del que Le Nouvelliste tenía copia, los miembros del CPT crearon una oficina electoral para organizar las elecciones para elegir a su presidente. “La Mesa Electoral (BE) está compuesta por tres miembros. Los dos miembros sin derecho a voto del CPT y un tercero, elegido al azar, el día de las elecciones, entre los miembros de los sectores votantes que no tengan candidato. La presidencia del BE está asegurada por uno de los miembros sin derecho a voto del CPT, elegido por consenso el día de las elecciones”, señala Le Nouvelliste en el documento.

Según el documento, una hora antes de la votación, la Oficina Electoral declara la apertura oficial de candidaturas, los contendientes declaran su candidatura y exponen sus motivos y argumentos. “Al final de este período, el BE procede a organizar la votación”, especifica el documento.

En su portal alojado en lenouvelliste.com, explicó que como en una elección real, el documento indica que “el BE prepara las papeletas en un formato idéntico. El elector escribe de forma legible en el formulario proporcionado el nombre del candidato de su elección. El BE prepara una hoja para el recuento de los votos. El BE establece dos urnas transparentes: una para votar y otra para escrutar. Si un candidato obtiene la mayoría absoluta de los votos (4/7), se le declara ganador.

En caso de segunda vuelta, el voto deberá emitirse a favor de uno u otro candidato, de conformidad con el artículo 7 del proyecto de decreto. Cuando corresponda, se aplica el mismo procedimiento de votación”, se lee en el mecanismo aplicable a la elección del presidente del CPT.

“Queda elegido el candidato que haya obtenido la mayoría absoluta de votos de los miembros del órgano (4/7). Si esto no es posible, se organiza una segunda vuelta entre los dos primeros candidatos. Si al final de la primera vuelta un candidato hubiera obtenido un mayor número de votos y dos candidatos estuvieran empatados en votos, la Oficina Electoral procederá a un sorteo para decidir entre estos últimos con vistas a organizar la segunda vuelta. Será elegido el candidato que haya obtenido el mayor número de votos”, explica el mecanismo aplicable a la elección del presidente del CPT.

Un miembro del Consejo Presidencial de Transición declaró el sábado a Le Nouvelliste que estas elecciones se celebrarán el próximo martes 30 de abril.