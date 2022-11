Avioneta choca contra torre y deja sin luz a unas 85 mil personas

Un accidente de avioneta dejó este domingo sin electricidad a más de 85 mil personas en el condado estadounidense de Montgomery (EEUU). Esto, después de que la avioneta chocara contra una torre de transmisión de la compañía Pepco y se quedara incrustado en ella.

El servicio de bomberos local indicó a la prensa que las dos personas que iban a bordo no han resultado heridas.

El accidente dejó a los dos pasajeros del avión suspendidos a unos 100 pies de altura durante horas a la espera de ser rescatados. El equipo de rescate tuvo que asegurarse de que el acceso a la torre era seguro antes de bajar a las víctimas.

ICYMI @MontgomeryCoMD Rescue operations @mcfrs @dcfireems Technical Rescue Team(s) rescue/removed 2 adult occupants trapped on plane that crashed into power lines in Gaithersburg, MD area. Tower & Crane company (contractors) working w/ PEPCO & @mcfrs to get plane down. https://t.co/bgesIAf7uQ pic.twitter.com/sY3O0Eq2tG

La empresa señaló en Twitter que trabaja de forma estrecha con los servicios de emergencias de ese condado, que forma parte del área metropolitana de Washington, para evaluar los daños.

«Seguimos estabilizando la infraestructura energética en el lugar de los hechos y estamos realizando una evaluación completa de los daños antes de comenzar las reparaciones», dijo Pepco en un tuit.

Our personnel remain on the scene in Montgomery County, working closely with @mcfrs to support the complex efforts to rescue the individuals who remain inside the plane that crashed into our transmission wires earlier this evening. pic.twitter.com/EgAG4dnxk7