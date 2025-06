Tensión en Medio Oriente: Ayatolá responde a Donald Trump y niega sumisión ante agresiones

Teherán– En medio del creciente conflicto geopolítico en Medio Oriente, el ayatolá Alí Jameneí, líder supremo de la República Islámica de Irán, ofreció su primera declaración pública tras el bombardeo iraní contra la base militar estadounidense de Al Udeid, en Catar.

En un mensaje contundente, el ayatolá responde a Donald Trump, señalando que Irán no cederá ante amenazas extranjeras ni se someterá a presiones internacionales.

La ofensiva iraní, denominada “Bendición de la Victoria”, se lanzo como represalia a los ataques realizados por Washington contra infraestructuras estratégicas del programa nuclear iraní, intensificando así la tensión entre ambos países.

En un comunicado difundido a través de la red social X, el líder iraní manifestó de forma categórica:

“No atacamos a nadie, no aceptamos el ataque de nadie y no nos someteremos al acoso de nadie. Esta es la lógica de la nación iraní.”

Estas palabras se interpretaron como una respuesta directa a las declaraciones del presidente estadounidense Donald Trump, quien minimizó el impacto del ataque iraní y calificó la ofensiva como una “respuesta débil”.

En un video posterior difundido por medios oficiales iraníes, el ayatolá reforzó su mensaje a la ciudadanía:

“Decirle al pueblo iraní que vaya y se rinda no es juicioso. ¿Rendirse a qué? Nosotros no hemos agredido a nadie. No aceptaremos bajo ningún concepto la agresión de nadie y no nos rendiremos ante las agresiones de nadie. Ese es el modo de pensar del pueblo de Irán.”