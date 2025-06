Irán dice que no dejará de enriquecer uranio

ESCUCHA ESTA NOTICIA

Teherán no renunciará al enriquecimiento de uranio con fines pacíficos y otros países no tienen derecho a limitarlo en ese asunto, declaró el domingo el viceministro de Exteriores de Irán, Majid Takht Ravanchi.

“Somos miembros honestos del Tratado de No Proliferación Nuclear. Sobre esta base, hemos llevado a cabo el enriquecimiento con fines nucleares pacíficos, lo cual es beneficioso para nuestro país”, afirmó al canal alemán ARD. “Nadie puede decirnos lo que debemos o no debemos hacer, siempre y cuando actuemos dentro del marco de nuestras obligaciones en virtud del Tratado de No Proliferación Nuclear”, enfatizó.

“Un evidente acto de agresión”

El alto diplomático se negó a comentar el estado del programa nuclear iraní tras los ataques lanzados por EE.UU., así como a comentar los siguientes pasos de Teherán. Al mismo tiempo, calificó el bombardeo estadounidense de “un evidente acto de agresión contra instalaciones nucleares pacíficas“, recordando que estas cuentan con protección internacional. “Es un crimen atacar instalaciones tan protegidas”, recalcó.

En este contexto, señaló que la República Islámica, “como víctima de una agresión”, tiene derecho a defenderse sobre la base de la Carta de la ONU. “Eso es lo que estipula el derecho internacional y eso es lo que haremos”, apuntó.

Respecto a las conversaciones con Washington, Takht Ravanchi indicó que actualmente “no tiene sentido seguir negociando”. “Estábamos en medio de conversaciones el 13 de junio cuando fuimos atacados por Israel y Estados Unidos. ¿Por qué hemos sido atacados por Israel con la ayuda de los estadounidenses? No tiene sentido seguir negociando. No queremos conversaciones solo por el hecho de conversar“, concluyó.

Escalada del conflicto

Desde la madrugada del 13 de junio, cuando Israel lanzó un ataque no provocado contra Irán, ambas naciones continúan intercambiando ataques con misiles y drones.

El presidente de EE.UU., Donald Trump, anunció la noche del 21 de junio que la Fuerza Aérea del país norteamericano había completado un “exitoso ataque” contra tres instalaciones nucleares en Irán: Fordo, Natanz e Isfahán.

Por su parte, Teherán reiteró su “legítimo derecho” a defenderse frente a la “flagrante agresión de EE.UU. y su ‘proxy’ israelí”. “El momento, la naturaleza y la escala de la respuesta proporcionada de Irán será decidida por sus Fuerzas Armadas”, declaró el representante permanente de Irán ante la ONU, Amir Saeid Iravani.

Numerosos países del mundo han criticado con dureza la ofensiva israelí contra Irán. Desde el inicio de las hostilidades, Moscú ha condenado en reiteradas ocasiones las acciones de Tel Aviv y ha advertido de sus consecuencias aterradoras. Desde el Ministerio de Asuntos Exteriores ruso alertaron que “el riesgo de una escalada del conflicto en Oriente Medio, ya sumido en múltiples crisis, ha aumentado significativamente”.