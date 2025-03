Puerto Príncipe. El jefe de la coalición de bandas armadas más poderosa de Haití, Jimmy Cherisier, alias Barbecue, consideró que el diálogo es lo único que puede “sacar al país” de la situación violencia en la que se encuentra, al tiempo que amenazó con “respuestas sangrientas” a las últimas operaciones policiales.



“Lo único que puede sacar a este país de la situación en la que se encuentra es el diálogo. Sentémonos juntos para discutir lo que queremos”, afirmó Barbecue en un video difundido este lunes en redes sociales.



El temido jefe de las pandillas aseguró que matar a los jefes de las bandas que siembran el terror en Haití no llevará a ningún lado al país.



Admitió que estuvo a punto de morir durante una operación lanzada el sábado por las autoridades contra su feudo en Bas de Belmas, en Puerto Príncipe, y advirtió de que su respuesta será violenta

La respuesta



“Prepárense. Hoy es 3 de marzo de 2025. Prepárense para la respuesta cuando llegue. La reacción debe ser más fuerte que la acción. Esperen mis violentas respuestas”, advirtió.



En tono amenazante, el líder de la coalición de pandillas Vivre Ensamble (Vivir Junto), dijo: “A los que no tienen nada que hacer en las calles, les pido que no salgan a las calles en los próximos días. No tengo nada que perder, tengo todo que ganar. Soy un esclavo de los campos”. Barbecue dijo que hubo “algunos” muertos y varios niños y adultos heridos cuando la Policía Nacional Haitiana (PNH) lanzó drones el sábado.



“Voy a enterrar a las personas asesinadas, pero no tengo soldados que hayan sido asesinados, (son) gente de la zona los niños que han matado”, dijo en este nuevo video en el que aparece con camiseta negra, un trozo de pantalón vaquero, calcetines y sandalias.