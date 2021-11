El presidente estadounidense Joe Biden pisó fuerte el acelerador en Detroit, al volante de una camioneta Hummer totalmente eléctrica, durante su visita a una nueva fábrica de General Motors, este miércoles.

"¿Alguien quiere subirse a la parte trasera o al techo? ¡Estos malditos son otra cosa!", bromeó Biden con los periodistas antes de tomar el coche para dar otra vuelta.

La visita se dio para defender las inversiones en autos eléctricos como parte del proyecto de ley 'Build Back Better'.

President Biden drives electric Hummer @GM: "Anybody want to jump in the back? On the roof? This sucker's something else." pic.twitter.com/3WbEwArRJW

— CSPAN (@cspan) November 17, 2021