Washington. El presidente estadounidense, Joe Biden, criticó a quienes “buscan el poder” frente a quienes apuestan por la unidad, horas después de que el exmandatario Donald Trump acusara al Gobierno de realizar una persecución política en su contra por el registro de una de sus mansiones.



“Todos escuchamos todo el ruido que hay, pero sabemos que hay quienes se centran más en buscar el poder”, apuntó Biden, en un acto en el que firmó un proyecto de ley para la fabricación de microchips en Estados Unidos.



Aunque no hizo referencia directa a Trump, las declaraciones llegan en pleno revuelo por el registro el lunes de Mar-a-Lago, la mansión que el expresidente tiene en Palm Beach, en el sureste de Florida, por parte del FBI, que buscaba documentos.



En su comparecencia, Biden criticó a “los que buscan la división” en vez de la unidad y a “los que derriban en lugar de edificar”.



Numerosos miembros del Partido Republicano han salido en las últimas horas en defensa de Trump y han calificado el suceso de persecución política.



Entre ellos, el senador por Florida Marco Rubio, quien en un contundente video dijo que sucesos así solo suceden “en países como Nicaragua”.



No estaba avisado



El presidente de Estados Unidos no estaba avisado del registro. En su rueda de prensa diaria, la portavoz del presidente, Karine Jean-Pierre, evitó dar detalles “sobre una investigación que se está llevando a cabo” y, preguntada por las acusaciones de persecución política vertidas por los republicanos, respondió que Biden “respeta el Estado de Derecho”. “



El presidente no estaba informado, no estaba al tanto. Nadie en la Casa Blanca recibió un aviso”, dijo la secretaria de Prensa del Gobierno.



La portavoz afirmó que se trata de una investigación independiente y no se pronunció sobre los motivos del registro en la mansión, que algunos medios relacionan con los documentos oficiales que Trump se llevó de la Casa Blanca.