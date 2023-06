Washington, 17 jun (EFE).- El presidente de Estados Unidos, Joe Biden, presumió este sábado de los logros económicos de su Administración y pidió el apoyo de los sindicatos en su primer mítin de campaña desde que anunció que buscará la reelección en 2024.



«Hay muchos políticos que no se atreven a decir la palabra ‘sindicato’, pero yo no soy uno de ellos. Estoy orgulloso de ser el presidente más prosindicatos de la historia de Estados Unidos», exclamó ante mil sindicalistas congregados en un centro de convenciones en Filadelfia (Pensilvania).



El mandatario, quien dijo que estaría «muy orgulloso» de ser reelegido, afirmó que son los trabajadores y la clase media quienes construyen Estados Unidos, y no los empresarios de Wall Street.



El líder demócrata presumió además de que su Gobierno ha creado desde 2021 cerca de 13 millones de puestos de trabajo, algo que no había logrado ningún presidente antes, y reivindicó las inversiones hechas en infraestructura para «transformar» el país.



El público demostró su apoyo al mandatario con gritos como «Vamos Joe» y «Cuatro años más».



La elección de Filadelfia para hacer su primer mítin no es casual, dado que Biden estableció en esta ciudad su sede de campaña en 2016, unos comicios en los que además logró arrebatar el estado de Pensilvania a Trump.



«Qué bueno volver a casa», exclamó el demócrata tras quitarse la corbata para iniciar su discurso, en el que estuvo acompañado por la primera dama, Jill Biden.



Biden, de 80 años, anunció en abril pasado que repetirá la fórmula electoral con la vicepresidenta, Kamala Harris, para lograr su reelección en los comicios de noviembre de 2024.



El favorito para ganar la nominación republicana en esas elecciones es el expresidente Donald Trump (2017-2021), de 77 años, a pesar de haber sido imputado por llevarse ilegalmente documentos clasificados cuando dejó la Casa Blanca.



Entre la decena de políticos que se han presentado a las primarias de los conservadores también destacan el gobernador de Florida, Ron DeSantis, y el exvicepreisdente de Trump, Mike Pence. EFE