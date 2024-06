La Paz. El ministro de Gobierno (interior), Eduardo del Castillo, informó que las autoridades de Bolivia capturaron a otros cuatro militares que “lideraron” el “intento de golpe de Estado” el miércoles contra el Gobierno de Luis Arce.



Del Castillo destacó en una conferencia de prensa, en la ciudad de La Paz, la aprehensión del capitán de infantería Miguel Burgos, a quien acusó de ser el encargado de la coordinación de la toma de la plaza Murillo frente a la sede del Gobierno de Arce, “se le vio dando instrucciones y organizando las fuerzas y tanquetas”, agregó el ministro.



También presentó ante la prensa al “conductor” del tanque que derribó la puerta de la sede del Ejecutivo en la capital boliviana, el sargento Allan Condorini.



El ministro informó que el general de la Fuerza Aérea, Marcelo Zegarra, también está bajo custodia pero que aún no puede ser mostrado a la prensa porque se está “realizando una investigación” especial.



Con estas capturas hay un total de 21 personas detenidas por el caso que el ministro nombró como “Golpe de Estado Fallido”, y agregó que “estás personas comandaban la destrucción del patrimonio del pueblo boliviano”.



Del Castillo reveló que los militares se comunicaban durante el “intento de golpe de Estado” a través de la aplicación de teléfono ‘facetime’ y no usaban las redes sociales.



“Juan José Zúñiga no trabajó solo, estas 21 personas y estos militares no trabajaron de manera unilateral. Zúñiga era un narcisista y se hacía llamar el ‘General del Pueblo, un líder planetario’ (…) estas conductas van a tener que ser evaluadas por psiquiatras”, indicó el ministro.



El destituido comandante general del Ejército lideró una acción que según dijo Del Castillo buscaba “cambiar el gabinete de Gobierno” y “restablecer” la democracia en el país.