Lima. La presidenta de Perú, Dina Boluarte, encabezó ayer una ceremonia castrense por la conmemoración de la Batalla de Ayacucho, cuando se celebra el Día del Ejército del país andino, en la que pidió dejar atrás los “capítulos de confrontación” y agradeció a las Fuerzas Armadas por “recuperar” el equilibrio de poderes.



Boluarte lideró la ceremonia en el cuartel general del Ejército en Lima y ofreció sus respetos a los caídos en esa batalla, trascendental para la independencia de Perú, junto a la presidenta del Poder Judicial, Elvia Barrios, y el del Congreso, José Williams.



En su discurso, la jefa de Estado afirmó que la nación es “fuerte y segura” gracias a las fuerzas armadas que “dan la garantía” al país de vivir “en orden, respetando la Constitución, el Estado de Derecho y el equilibrio de poderes, ese que recuperaron tras una fallida aventura, que debe quedar en la memoria del país para que la historia no se vuelva a repetir”.



Asimismo, Boluarte pidió dejar “atrás los capítulos de confrontación, de dimes y diretes, que nada bien le hicieron al país”, así como también “los infaustos hechos que quisieron quebrar la democracia y las aventuras que no generaron estabilidad”, en una aparente referencia a la reciente crisis generada por el intento de golpe de Estado del destituido presidente Pedro Castillo.



“Es ahora o nunca, queridos compatriotas, el Perú no puede parar, unidos como los vencedores de Ayacucho, lograremos darle estabilidad, crecimiento y tranquilidad a una nación digna, grande y heroica como lo es nuestra patria”, expresó la mandataria.



Exprimer ministro dice Castillo no recuerda ordenar cierre del Congreso



El congresista y exprimer ministro Guido Bellido declaró que el expresidente Castillo “no recuerda” haber leído el mensaje a la nación en el que ordenó el cierre del Congreso y la instalación de un gobierno de emergencia e insinuó que pudo haber sido drogado para hacerlo, después de haberlo visitado en el penal en el que está detenido desde el miércoles.



Consultado por los periodistas, Bellido, que fue el primer jefe del gabinete de Castillo, dijo: “El presidente no recuerda. Él me lo ha dicho con sus propias palabras” y que no dudó en calificar el mensaje leído por el entonces presidente como un golpe de Estado, por lo que pidió saber quién lo ha escrito. “Es la respuesta del presidente y hay que respetar. Es raro que un presidente, que no iba a ser vacado (destituido) por falta de votos, termina dando los argumentos para su vacancia”, expresó el legislador independiente, que renunció a la bancada de Perú Libre, el partido que llevó a la presidencia a Castillo en 2021.

Bedillo pide la libertad del exmandatario

Bellido añadió que Castillo se dio cuenta de la gravedad de sus palabras cuando sus ministros comenzaron a renunciar, uno tras otro. “Necesitamos la libertad del profesor Pedro Castillo. Vamos a exigir que el presidente, en libertad, diga su verdad al país”, declaró el legislador. Varios de los exministros de Estado acudieron ayer a la fiscalía como testigos en el proceso abierto contra Castillo por el presunto delito de rebelión.