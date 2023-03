Toronto. El primer ministro de Canadá, Justin Trudeau, enviará 100 millones de dólares canadienses (US$73 millones) para Haití, pero no se comprometió a liderar una fuerza de seguridad internacional para estabilizar el país.



“Hoy anuncio que Canadá invertirá otros 100 millones de dólares para ayudar a la Policía Nacional. Impondremos nuevas sanciones en los miembros de la élite haitiana que se están beneficiando de la inseguridad y de la violencia”, anunció Trudeau en una rueda de prensa junto al presidente de EE.UU., Joe Biden. El Gobierno de Haití lleva meses pidiendo a la ONU y a la Organización de Estados Americanos (OEA) que se cree una fuerza de seguridad internacional destinada a estabilizar el país, azotado por la violencia de las bandas armadas, que controlan un 60 % del territorio de la capital.



Estados Unidos y Canadá han impulsado conversaciones sobre esta cuestión, pero hasta el momento no han mostrado intención de encabezar la operación, según fuentes diplomáticas.



Según había informado el diario Nuevo Herald, Biden tenía intención de usar la reunión con Trudeau para pedirle que Canadá lidere esa fuerza internacional.



Preguntado al respecto, Biden no confirmó que hubiera hecho esa petición a Trudeau, pero apuntó a que las circunstancias en Haití son “muy complicadas” y que lo mejor que puede hacerse es fortalecer a la Policía Nacional, dándole por ejemplo mejor entrenamiento.



Biden afirmó que cualquier decisión sobre el uso de la fuerza en Haití deberá ser tomada en coordinación con el Gobierno haitiano y con Naciones Unidas; y apuntó que, aunque todavía hay posibilidades de que se forme esa coalición, no es lo que está centrando las negociaciones entre los países interesados en Haití. “No lo descarto, pero no es en lo que estamos centrados”, subrayó.



El presidente estadounidense, además, expresó interés en ver si Naciones Unidas puede jugar un mayor papel en la crisis, pero no dio más detalles.



Deportaciones



El primer ministro canadiense, Justin Trudeau, anunció que su país empezó anoche a deportar a partir a los migrantes y refugiados, muchos procedentes de Latinoamérica, que crucen a su territorio por puntos de entrada no oficiales tras haber pasado por EE.UU.



Trudeau hizo ese anuncio durante una rueda de prensa conjunta con el presidente de EE.UU., Joe Biden, de visita en Canadá y después de que ambos países llegaran a un nuevo acuerdo migratorio.

Países acuerdan inversiones millonarias

EE.UU. y Canadá acordaron invertir miles de millones de dólares en modernizar el Comando Norteamericano de Defensa Aeroespacial (Norad, en inglés), la última línea de defensa de los dos países frente a China, Rusia y Corea del Norte, y potenciar el desarrollo de semiconductores. Así lo refleja el comunicado conjunto emitido tras la reunión entre el presidente de EE.UU., Joe Biden, y el primer ministro canadiense, Justin Trudeau.