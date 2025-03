Canadá tiene un arma frente a EEUU: bloquearle PornHub

ESCUCHA ESTA NOTICIA

En Canadá proponen una medida no pensada hasta el momento en la guerra comercial con EEUU: bloquear el acceso de Estados Unidos a Pornhub, de propiedad canadiense.

La idea es obra del comediante canadiense Matthew Puzhitsky, quien publicó un video en Instagram que ahora se hizo viral sugiriendo “la ofensiva”, llamándola el “arma nuclear” de Canadá.

Pornhub es el más visitado en Estados Unidos con más de 3 millones de visitas al mes.

“Si Canadá pudiera prohibir Pornhub en Estados Unidos, ganaríamos la guerra comercial. Eso es todo. No hay guerra comercial”, declaró el monologuista de Toronto.

Desde entonces, se ha lanzado una petición instando a las autoridades canadienses a bloquear Pornhub como una respuesta “pacífica pero contundente” a la disputa comercial. Aún no ha estado a la altura de las circunstancias, habiendo conseguido varias docenas de firmas hasta el momento.

PornHub es propiedad del grupo de entretenimiento Aylo, con sede en Montreal, Canadá

Marc Olimpo, de Toronto, dijo que los canadienses esperan que eso cambie, ya que sus compatriotas están enojados por la guerra comercial.

Mientras tanto, los neoyorquinos estaban horrorizados ante la perspectiva de perder Pornhub, cuya empresa matriz es el conglomerado de entretenimiento Aylo, con sede en Montreal, propietario de una docena de sitios populares con clasificación X.

“Si me quitan el acceso a Pornhub, me mudaré de Estados Unidos”, dijo a The Post un preocupado usuario de Manhattan.

“Los canadienses no nos harían eso… ¿verdad?”, preguntó otro. “Creía que debían ser amables”.