Email it

NUEVA YORK.- El candidato a dirigir el Colegio Dominicano de Periodistas (CDP) en la RD, Rafael Polanco, culminó con éxito en esta ciudad sus contactos con decenas de periodistas, profesionales en las diferentes áreas, comunitarios, políticos y ciudadanos comunes.

Al ser preguntado durante una entrevista “qué le motiva dirigir el colegio” respondió: “Por el descalabro en que se encuentra el gremio institucionalmente; sacar el CDP donde se encuentra incautado y llevarlo al seno de la sociedad dominicana”.

Definió sus contactos en NY como extraordinarios, más de lo que esperaba, “porque vine invitado por la seccional del CDP-NY que dirige Roberto Francis a dictar una conferencia y ustedes los medios locales se han volcado asistiendo y divulgando la misma”, precisó.

Sostuvo que por primera vez en la historia del CDP seis movimientos que inciden a lo interno del gremio se unen para apoyar un candidato.

Estos son Convergencia, que coordina Pedro Belliard; Raphy Durán, coordinado por Luis Moreno Cárdenas; Juan Andújar, encabezado por Domi García Saleta; Frank Peña Tapia, dirigido por Andrés Gómez Solís, y Dos Generaciones, dirigido por un colectivo que encabeza Perfecto Martínez.

Precisó que siendo presidente del CDP lo primero que haría es modificar la Ley 10-91, que no es mala, “el problema es que no se ha aplicado, tiene lagunas que entendemos hay que superar y hacerla cumplir, ya que no se está cumpliendo”.

La agenda de Polanco consistió en dictar la conferencia “Ley de Expresión, Difusión y los Medios de Comunicación en RD” en los exclusivos salones de Beverly Hills Manor, ubicado en el 1700 de la avenida Jerome en El Bronx.

Efectuó una visita de cortesía al cónsul dominicano, Eligio Jáquez; una reunión con decenas de periodistas y comunicadores en los salones de la iglesia Santa Cruz, ubicada en el 715 de la calle 179 con la avenida Fort Washington, en el Alto Manhattan.

Asimismo, varios encuentros personalizados con productores de programas de radio, televisión y de periódicos digitales. También, de una cena encuentro despedida en el restaurant “La Parrilla de Dyckman”, en el Alto Manhattan, con la asistencia de unos 20 comunicadores, entre ellos este reportero. Polanco regresó a RD la noche de este martes.