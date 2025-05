Caracas. El chavismo aseguró que logró una “gran victoria” en los comicios regionales y parlamentarios, pese a que aún no han cerrado los centros de votación, luego de que el Consejo Nacional Electoral (CNE) anunciara la extensión del proceso.



“Otra gran victoria del día de hoy. Hoy toda Venezuela, (…) con la fuerza del voto, ha derrotado en toda la línea al fascismo en Venezuela y queda enterrado por la fuerza de la democracia”, expresó el jefe del comando de campaña del chavismo, Jorge Rodríguez, también presidente de la Asamblea Nacional (AN, Parlamento).



En estas votaciones se eligieron un total de 569 cargos, de los cuales 285 son diputados al Parlamento, 260 legisladores regionales y 24 gobernadores, incluido el del Esequibo, un territorio de casi 160,000 kilómetros cuadrados en disputa con Guyana, que lo controla.



Para Rodríguez, vicepresidente de Comunicación y Asuntos Electorales del gobernante Partido Socialista Unido (PSUV), el país caribeño ha dado “una lección al mundo entero acerca de la fuerza, de la potencia, de la intensidad, de la profundidad con que el pueblo de Venezuela vive su democracia”.



“Hoy triunfó, con una fuerza indeclinable, la democracia venezolana. Por supuesto, no podemos dar ningún tipo de resultados, (…) pero lo que está a la vista no necesita anteojos”, dijo el diputado, quien pidió esperar los resultados del organismo comicial, controlado por funcionarios afines al chavismo.



A su juicio, quienes llamaron a la abstención -en referencia a opositores como la reconocida exdiputada María Corina Machado- lo hicieron “de manera tonta, de manera estúpida”, ya que, dijo, ha “ocurrido exactamente lo contrario”.



Sin embargo, EFE constató una baja participación en más de 20 centros electorales en ciudades como Caracas, Maracaibo (región Zulia, noroeste) y comunidades del municipio Sifontes (estado Bolívar, sur). l efe

Machado dice que más del 85 % no participó

María Corina Machado aseguró que más del 85 % de los venezolanos “desobedeció” y no participó en los comicios regionales y parlamentarios celebrados este domingo en el país caribeño. “Los venezolanos volvimos a derrotar a este régimen criminal, (…) hoy más del 85 % de los venezolanos desobedecimos a este régimen y dijimos no, hoy fracasó la estrategia de terror”.