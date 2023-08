Email it

Quito. Los seis detenidos por el asesinato del candidato a la Presidencia de Ecuador, Fernando Villavicencio, son de nacionalidad colombiana, así como el hombre que falleció en el lugar del suceso.



Hasta el momento las autoridades han revelado que en el asesinato de Villavicencio participaron varios hombres, supuestamente sicarios, que el ministro de Interior, Juan Zapata, en declaraciones a la prensa este jueves, identificó como Andrés M., José L., Adey G., Camilo R., Jules C. y John R.



Además, la Policía también confirmó que el sospechoso de asesinato que resultó herido por el cruce de las balas con el personal de seguridad, y que luego falleció en una ambulancia, también es de nacionalidad colombiana.



La Cancillería colombiana, por su parte, aún está esperando la información oficial de lo acontecido, pero no es la primera vez que ciudadanos colombianos se ven involucrados en hechos de esta índole en otros países, pues mercenarios colombianos también fueron los responsables del asesinato del presidente haitiano Jovenel Moïse.



Las autoridades ecuatorianas no han confirmado si detrás del mortal atentado, que dejó también al menos nueve heridos, entre ellos tres policías, está alguna de las bandas de crimen organizado que operan en Ecuador.



El asesinato de Villavicencio, que prometía luchar de manera frontal contra estas bandas y que en las últimas semanas había denunciado amenazas de muerte en su contra, ha conmocionado al país, en medio de una campaña electoral que gira casi exclusivamente en torno a la crisis de seguridad que azota a Ecuador.



Desde hace algo más de dos años se han incrementado los asesinatos a manos de sicarios y las matanzas a cargo de grupos armados que el Gobierno vincula principalmente con el crimen organizado, que ha ganado fuerza en la zona costera, donde utilizan los puertos ecuatorianos como grandes lanzaderas de la cocaína que llega a Europa y Norteamérica.



Villavicencio era uno de los ocho candidatos presidenciales inscritos en estas elecciones extraordinarias, convocada para el domingo 20 de agosto, luego de que el presidente ecuatoriano, Guillermo Lasso, decretase la “muerte cruzada”, un mecanismo constitucional con el que disolvió la Asamblea Nacional (Parlamento), de mayoría opositora, cuando se disponía a votar su destitución.



Reacción de la esposa



Verónica Sarauz, esposa del candidato presidencial Fernando Villavicencio, cree que a lo asesinaron porque enfrentó a las mafias políticas y a narcotraficantes.



“A mi esposo lo asesinaron porque fue el único que se enfrentó a las mafias políticas y a los narcotraficantes de este país”, escribió este jueves en su cuenta de Twitter, un día después del atentado en el que falleció el candidato.



Una delegación del FBI (Buró Federal de Investigaciones) de Estados Unidos llegará a Ecuador en las próximas horas para apoyar en la investigación del asesinato de Villavicencio.



La llegada del FBI a Ecuador fue confirmada este jueves en redes sociales por el presidente Lasso, quien señaló que solicitó a Washington el apoyo de la agencia federal de investigación para esclarecer este crimen.



Exigen justicia



Mientras el Movimiento Construye, grupo político del asesinado candidato presidencial, que se integre una comisión internacional que acompañe las investigaciones del crimen ocurrido el miércoles en Quito.

Mediante un comunicado, Construye también informó de que constituirá un “equipo de seguimiento del proceso legal” que se desarrolla en torno al crimen del candidato.



“Exigimos se conforme una comisión internacional que sea parte de la investigación de este magnicidio”, porque “no vamos a permitir que la narcopolítica siga campante y se burle una vez más de la justicia”, agregó el movimiento.



Ratificó el “infinito dolor ante la muerte de nuestro amigo y líder valiente” y pidió a la ciudadanía “honrar su vida y su lucha, compartiendo solo la información verificada”, desechando las noticias falsas que han proliferado en las redes sociales.



“Nos tomaremos unas horas de luto para despedirnos de nuestro ‘Presidente Valiente’ y, con dolor pero con la misma determinación que caracterizaba a nuestro líder irremplazable y eterno, anunciaremos las decisiones pertinentes al proceso electoral del 20 de agosto” próximo, añadió.

El mundo repudia crimen y pide no quede impune

Organizaciones internacionales, Gobiernos y dignatarios de todo el mundo condenaron en las últimas horas de manera unánime el “cobarde asesinato” del candidato presidencial Fernando Villavicencio.

El presidente ecuatoriano, Guillermo Lasso, que ratificó la realización de los comicios en la fecha en que estaba previsto, decretó el estado de excepción por 60 días para el despliegue de efectivos militares en todo el país.



Ante la grave situación que se vive, el secretario general de la Organización de los Estados Americanos (OEA), Luis Almagro, afirmó durante una sesión extraordinaria del Consejo Permanente del ente que “el enemigo de la democracia es el crimen organizado”, y agregó que el organismo está dispuesto a hacer esfuerzos para “asegurar el Estado de derecho” en Ecuador.



El Alto Comisionado de la ONU para los Derechos Humanos, Volker Türk, aseguró a su vez que la violencia contra representantes políticos “es una seria amenaza al proceso electoral”, y pidió a las autoridades ecuatorianas que la investigación del asesinato sea “transparente, exhaustiva e independiente”.



Panamá, Costa Rica y República Dominicana, países fundadores de la Alianza para el Desarrollo en Democracia (ADD), también rechazaron “toda amenaza y acción de violencia electoral” en Ecuador.