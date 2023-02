Email it

NUEVA YORK.- El comisionado de Transporte de esta Ciudad (DOT), Ydanis Rodríguez, agradeció la entrega de $22 millones de dólares por parte de la senadora estadounidense Kirsten Gillibrand para el programa “Calles y Caminos Seguros para Todos” para prevenir muertes y lesiones graves en las áreas de la calle Delancey en el bajo Manhattan.

Rodríguez sostuvo que el dinero se va a utilizar en seguir rediseñando las carreteras para brindarles más seguridad a peatones y ciclistas.

Añadió que esta financiación traerá una mejora de seguridad transformadora a la calle Delancey, un corredor ciclista crítico que conecta con el puente Williamsburg y algunos de los carriles para bicicletas más concurridos de la ciudad en el East Side de Manhattan.

“Todos los días, 104.700 automóviles, 6.700 ciclistas y 5.500 peatones recorren la calle Delancey cruzando el puente Williamsburg en ambas direcciones» dijo.

«Con estos fondos, Delancey se convertirá en una calle mucho más tranquila, con espacios más acogedores para ciclistas, peatones y un diseño vial simplificado para los conductores”, dijo Rodríguez, reiterando su agradecimiento a la senadora Gillibrand, a los congresistas Adriano Espaillat (NY-13) y Nidya Velásquez (NY-12), entre otros funcionarios electos, al igual que a la administración del presidente Joe Biden por su apoyo y compromiso con Visión Zero.

La senadora y el congresista Espaillat también están pidiendo fondos para la Ley de Detener las Amenazas a los Peatones (STOP) para protegerlos más.

El programa Safe Streets and Roads for All (SS4A), establecido por la histórica Ley de Infraestructura Bipartidista, proporcionará $5 mil millones de dólares en subvenciones durante los próximos cinco años para prevenir muertes y lesiones graves en las carreteras.

Por su parte, Espaillat sostuvo que “los proyectos de instalación de bolardos para mejorar la seguridad son un componente crítico en nuestros esfuerzos por mejorar la infraestructura de seguridad pública”.

“Con el anuncio de hoy, nuestro objetivo compartido es aliviar la amenaza de devastadores ataques vehiculares y garantizar que tanto los conductores como los no conductores estén seguros. Nadie debe temer caminar por las aceras, ir a parques o hacer uso de otros espacios comunitarios y públicos», dijo.

Mientras, la congresista Velásquez precisó, “el corredor de la calle Delancey ha sido escenario de demasiados accidentes y tragedias. He abogado por mejoras e inversiones en seguridad pública en Lower East Side».

“Gracias a los fondos de la Ley de Infraestructura Bipartidista y la iniciativa Calles Seguras para Todos, podemos invertir en mejoras de infraestructura que ayuden a los neoyorquinos a sentirse seguros en esta comunidad», expreso.