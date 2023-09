NUEVA YORK.- El presidente del movimiento político «Amigos de Leonel» en esta ciudad, empresario Jaime Vargas, afirmó que con el masivo respaldo al presidente de la Fuerza del Pueblo (FP), doctor Leonel Fernández, durante su reciente periplo por Estados Unidos y la gigantesca concentración en la Plaza de la Bandera en RD, se ha convertido en el seguro ganador de las elecciones del 2024 y por ende presidente del país caribeño.

Vargas especifica que Fernández fue recibido por miles de connacionales en EE. UU. pertenecientes a diferentes sectores, durante decenas de encuentros que el expresidente de la república sostuvo en Nueva York, Nueva Jersey, Pensilvania y Miami.

Dichos encuentros fueron con seguidores suyos, empresarios, profesionales, políticos, académicos, intelectuales, comunitarios, deportistas, religiosos, comerciantes, taxistas, y ciudadanos comunes dominicanos, entre otros.

El sociólogo replantea lo que Fernández compartió durante sus encuentros en USA, entre otras cosas dijo, «tenemos que luchar para que en RD se encuentren las condiciones apropiadas para poder acceder a la educación, al empleo, tener una vida digna y un hogar que sea digno». Entonces, ese es el motivo por lo cual existe la FP.

Asimismo, expresó: «Lo que queremos es reactivar el crecimiento económico, ya que el primer semestre de este año ha sido mediocre, 1.4% del Producto Interno Bruto (PIB)». «Tenemos que volver a crecer como lo hacíamos en nuestra época, por encima del 7% anual, es lo que puede permitir el desarrollo sostenible de la RD».

Fernández precisó: «En razón de que al tiempo que la FP ha ido creciendo y consolidando, el gobierno, apenas cada vez más ha generado una percepción distorsionada de la realidad».

“Esa percepción amañada por parte del PRM se les ha desmoronado con la multitudinaria concentración que Leonel encabezó el pasado fin de semana en la Plaza de la Bandera en la capital dominicana”, dijo Vargas.

“A dicha concentración acudió el pueblo de manera voluntaria, sin entrega de dinero, ron, viático, incentivos, ni nombramientos, entre otros engaños que hacen los perremeístas para tratar de conquistar el voto”, indicó.

“Los reeleccionistas tratarán de seguir generando desánimo entre los miembros de la FP y la «Alianza Rescate-RD» para generar frustración entre quienes siguen a Leonel, pero es tarde para ablandar habichuelas», sentenció.

Parafraseó al doctor Fernández: «El triunfo electoral, que ya no será un triunfo de la FP, no será un triunfo nuestro, es un triunfo del pueblo dominicano; nosotros lo que hacemos es representar al pueblo, la silla es del pueblo, la banda presidencial le toca el pueblo dominicano; nosotros no hacemos más que representarlo», declaró Vargas a este reportero.