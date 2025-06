Ginebra. Ni la diplomacia, conversaciones o negociaciones ponen fin al conflicto de más de una semana entre Israel e Irán.



Ayer los jefes de la diplomacia de Francia, Reino Unido y Alemania, así como la alta representante de Exteriores de la Unión Europea (UE) afirmaron que se ha abierto una vía diplomática con Irán en relación a su programa nuclear, pero este país luego lo ha condicionado a que Israel cese los ataques contra su territorio, al término de una reunión que han mantenido en Ginebra.



No obstante, el ministro de Exteriores iraní, Abás Araqchí, recalcó que expresó a sus interlocutores su voluntad a mantener una nueva reunión próximamente.



Irán “ha marcado su disposición a seguir las discusión sobre su programa nuclear y esperamos una apertura de la discusión, incluso con Estados Unidos”, declaró al término de las conversaciones el ministro francés de Asuntos Exteriores, Jean-Noël Barrot.



“Consideramos que esta iniciativa diplomática debe abrir la vía a una negociación”, agregó.



La alta representante de la UE para Política Exterior, Kaja Kallas, comentó a la prensa que durante la reunión con el ministro iraní se acordó “discutir la cuestión nuclear, así como asuntos más amplios”. El ministro de Exteriores británico, David Lammy, sostuvo que le transmitieron con claridad a Irán que “no puede tener un arma nuclear”, al tiempo que le instaron a “seguir las conversaciones con Estados Unidos” en relación con sus actividades nucleares.



“Es muy importante que no veamos una escalada regional de este conflicto”, alertó el ministro.

Minutos después, en breves comentarios a un grupo de periodistas, el ministro iraní confirmó que su gobierno también quiere privilegiar la vía diplomática, pero lo condicionó esto al cese de la “agresión” por parte de Israel.



“Estamos listos a considerar la diplomacia una vez que la agresión se detenga y el agresor sea juzgado”, afirmó.



Una declaración escrita emitida posteriormente en las capitales europeas involucradas señaló que los ministros europeos habían expresado a Irán su “firme compromiso con la seguridad de Israel”. Ese texto indica que los ministros también dijeron a Irán que ambas partes deben evitar “dar pasos que puedan llevar a una escalada regional” y le instaron a “encontrar una solución negociada que garantice que Irán nunca obtendrá o adquirirá armamento nuclear”.



Israel e Irán volvieron a bombardearse mutuamente ayer, pero solo se reportaron heridos leves,

Trump: Europa no va a poder



El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, dijo que “Europa no va a poder ayudar” en la actual crisis con Irán, al ser preguntado por la reunión de altos representantes diplomáticos europeos e iraníes que tuvo lugar en Ginebra.



“Ellos no quieren hablar con Europa. Quieren hablar con nosotros. Europa no va a poder ayudar en esto”, aseguró Trump al ser preguntado por unas conversaciones que la diplomacia europea considera que han conseguido abrir una vía de diálogo que puede evitar una escalada mayor del conflicto entre Irán e Israel, así como un ataque militar de EE.UU. contra el país persa como el que medita realizar el mandatario estadounidense.



A su vez, Trump dijo que no está dispuesto a presionar a Israel para que detenga sus ataques, tal y como pidió en Ginebra el titular de Exteriores iraní, Abás Araqchí, para poder proseguir con las conversaciones sobre su programa nuclear.

Guterres dice está en juego la “humanidad”

El secretario general de la ONU, António Guterres, clamó ante el Consejo de Seguridad por una salida diplomática a la guerra no declarada entre Israel e Irán, y dijo que se trata de un conflicto en el que está en juego “el futuro de la humanidad”. “El mundo mira con alarma creciente; no es que estamos tendiendo hacia la crisis, nos precipitamos hacia ella”, advirtió al comenzar una sesión de emergencia del Consejo solicitada urgentemente por Irán.



El secretario general no ahorró críticas sobre Irán: “Debemos reconocer que hay una brecha de confianza: el tratado de no proliferación nuclear es un pilar de la seguridad internacional e Irán debe respetarlo”, señaló, tras recordar que en este conflicto “la cuestión central es el tema nuclear”. Ante esta falta de confianza, Guterres subrayó que “el único puente para colmar esa brecha es a través de la diplomacia para establecer una solución verificable” sobre el programa nuclear iraní, que Teherán asegura no busca la producción de armas pese a las sospechas de la comunidad internacional de que sí lo está haciendo. Respecto a esas posibles negociaciones, el embajador israelí ante la ONU, Danny Danon, se mostró escéptico.