WASHINGTON (AP) — La Corte Suprema mantuvo el jueves en suspenso las restricciones del presidente Donald Trump sobre la ciudadanía por nacimiento, pero acordó escuchar argumentos sobre el tema en mayo.

La orden ejecutiva de Trump para poner fin a la ciudadanía por nacimiento para los hijos de personas que están en Estados Unidos ilegalmente ha sido detenida a nivel nacional por tres tribunales de distrito en todo el país. Los tribunales de apelaciones han rechazado alterar esos fallos.

La administración republicana había buscado limitar esas órdenes para permitir que la política entrara en vigor en partes o en la mayor parte del país mientras se desarrollan los desafíos judiciales. Se espera que ese sea el enfoque de los argumentos en la Corte Suprema.

La ciudadanía por nacimiento convierte automáticamente a cualquier persona nacida en Estados Unidos en ciudadano estadounidense, incluidos los hijos nacidos de madres que están en el país ilegalmente. Este derecho fue consagrado poco después de la Guerra Civil en la 14ª Enmienda de la Constitución.

Trump y sus partidarios han argumentado que deberían existir estándares más estrictos para convertirse en ciudadano estadounidense, lo que él llamó “un regalo invaluable y profundo” en la orden ejecutiva que firmó poco después de asumir la presidencia nuevamente en enero.

La administración Trump ha afirmado que los hijos de no ciudadanos no están “sujetos a la jurisdicción” de Estados Unidos, una frase utilizada en la enmienda, y por lo tanto no tienen derecho a la ciudadanía.

Los estados, inmigrantes y grupos de derechos que han demandado para bloquear la orden ejecutiva han acusado a la administración de intentar desestabilizar la comprensión de la ciudadanía por nacimiento que ha sido aceptada desde la adopción de la enmienda.

Hasta ahora, los jueces han fallado uniformemente en contra de la administración.

El Departamento de Justicia argumenta que los jueces individuales carecen del poder para dar efecto a nivel nacional a sus fallos.

La administración, en cambio, quiere que los jueces permitan que el plan de Trump entre en vigor para todos, excepto para el puñado de personas y grupos que demandaron. En caso de que eso no sea posible, la administración dice que el plan podría permanecer bloqueado por ahora en los 22 estados que demandaron. New Hampshire está cubierto por una orden separada que no está en cuestión en este caso.

Como una medida de respaldo adicional, la administración pidió “como mínimo” que se le permita hacer anuncios públicos sobre cómo planea implementar la política si eventualmente se le permite entrar en vigor.

Sin embargo, aunque la apelación de emergencia no se centra directamente en la validez de la orden, probablemente los jueces encontrarán difícil evitar ese tema subyacente.

Si la corte se inclina a estar de acuerdo con la administración, corre el riesgo de crear un mosaico confuso de reglas en el que el estado en el que nace un niño podría determinar si se le concede automáticamente la ciudadanía.

Varios jueces han expresado preocupaciones en el pasado sobre las órdenes judiciales a nivel nacional o universal, pero la corte nunca ha fallado sobre el asunto.

La administración hizo un argumento similar en el primer mandato de Trump, incluso en la lucha de la Corte Suprema sobre su prohibición de permitirle la entrada a personas de países de mayoría musulmana.

La corte finalmente respaldó la política de Trump, pero no abordó el tema de las órdenes judiciales a nivel nacional.

El Departamento de Justicia se ha quejado de que el uso de estas amplias órdenes judiciales “frustra las políticas cruciales del Poder Ejecutivo en asuntos que van desde la seguridad fronteriza, hasta las relaciones internacionales, la seguridad nacional y la preparación militar”.

La administración enfrenta más de 150 demandas sobre los esfuerzos acelerados de Trump para remodelar el gobierno federal. Los jueces han emitido docenas de órdenes retrasando la agenda del presidente.