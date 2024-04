Cupones SNAP: ¿Migrantes con más de 3 meses en EEUU pueden optar?

ESCUCHA ESTA NOTICIA

Llegar a EEUU para mejorar el nivel de vida no es algo sencillo. Encontrar un empleo, sobre todo si no cuentas con los documentos necesarios para convertirte en un residente, puede ser complicado y por ello, será de mucha ayuda la asistencia financiera que puedas conseguir durante el proceso.

Uno de las más populares en el país para la gente de bajos recursos, es el Programa de Asistencia Nutricional Suplementaria (SNAP, por sus siglas en inglés) que lucha contra la hambruna a través de sus beneficios para comprar alimentos. ¿Los migrantes tienen acceso a ellos? Aquí te lo vamos a explicar.

¿Qué son los cupones SNAP en EEUU?

De acuerdo a los datos oficiales, cada año, los también llamados cupones SNAP envían beneficios a más de 21.5 millones de hogares de bajos ingresos, dando prioridad a las familias donde hay adultos mayores, niños pequeños, padres solteros y parejas casadas con varios dependientes. También es una ayuda que se otorga a los veteranos, a personas que padecen de alguna discapacidad y a algunos grupos de migrantes.

Son elegibles todas aquellas personas que, aunque no haya nacido en Estados Unidos, cuenten con su green card, según las normas de la Oficina Federal de Inmigración del país. Aquellas parejas en las que haya un inmigrante sin documentos, pueden calificar para el programa SNAP, sin importar si el cónyuge que no es residente con papeles, no es elegible. Los niños llamados dreamers, que son aquellos que llegaron sin documentos al país y están buscando su ciudadanía, no son elegibles para SNAP.

¿Migrantes con más de tres meses pueden optar a SNAP?

Hace algunas semanas se hizo viral una publicación que afirmaba que los inmigrantes sin documentos que llevaban ya más de tres meses en el país, podían calificar para el programa SNAP, sin embargo, esto no es real.

El programa SNAP está disponible para casi todas las personas con ingresos y recursos limitados, siempre y cuando sean ciudadanos o cumplan determinados requisitos de inmigración. Uno de los que resalta es que deben haber vivido al menos cinco años en EEUU, antes de ser elegibles para SNAP.

¿Cómo obtener los beneficios de SNAP?

Para obtener los beneficios de SNAP, debes presentar la solicitud en el estado en el que vives actualmente y debes cumplir con ciertos requisitos, incluidos los límites de recursos e ingresos, que se describen en su sitio web. Los límites de ingresos y recursos de SNAP se actualizan anualmente.