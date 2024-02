Kristel Candelario, una madre de 32 años, se declaró culpable de asesinato agravado por la muerte de su hija de 16 meses, Jailyn Candelario. La Justicia probó que pequeña fue dejada sola en su domicilio en Cleveland, Ohio por más de una semana mientras su madre se encontraba de vacaciones en Detroit y Puerto Rico.

El fiscal del condado de Cuyahoga, Michael C. O’Malley, anunció la declaración de culpabilidad el jueves 22 de febrero, en la que destacó la naturaleza inconcebible del caso y subrayó que actos egoístas llevaron a este trágico desenlace.

Según citó CNBC, el 6 de junio de 2023, Kristel Candelario salió de su domicilio dejando a Jailyn “sola y desatendida” en su hogar, y volvió recién el 16 de junio de 2023.

A su regreso Jailyn estaba muerta.

La autopsia realizada por la Oficina del Médico Forense del Condado de Cuyahoga reveló que la causa de muerte fue la inanición y deshidratación severa. “La niña de 16 meses estaba extremadamente deshidratada en el momento de su muerte”, detalló la oficina del fiscal.

“Este caso es uno de esos casos verdaderamente inimaginables que permanecerá conmigo por muchos años venideros”, expresó el fiscal Michael C. O’Malley y agregó, “Hoy hablamos en nombre de Jailyn de 16 meses —quien ya no está con nosotros— debido a las decisiones egoístas que tomó su madre. Esta condena hoy, es el primer paso hacia la justicia para Jailyn”.

Según información proporcionada por CNN, se hicieron descubrimientos desgarradores en la escena del crimen, con evidencias de que Jailyn había sido dejada en un pequeño corral que fue encontrado con manchas de orina y heces fecales así como mantas sucias. Aunque no se encontraron signos de maltrato físico, la policía determinó que la niña había estado sola e indefensa durante aproximadamente 10 días.

Por este hecho, Kristel Candelario enfrenta cargos por homicidio agravado y uno por poner en peligro a menores, a lo cual se declaró culpable. Se espera su sentencia el 18 de marzo en el Centro de Justicia del Condado de Cuyahoga.

No era la primera vez

Vecinos y conocidos señalaron que no era la primera vez que Candelario dejaba sola a su hija. “Siempre le decimos que no deje a su hija sola”, comentó un conocido, acentuando la negligencia reiterada. Otros vecinos indicaron que hubieran estado dispuestos a cuidar de Jailyn, publicó CNN.

Candelario había trabajado como sustituta de construcción en la Citizen Academy Glenville, una escuela primaria de Cleveland, desde noviembre de 2022, pero fue despedida tras su arresto. Hasta el momento, los servicios de Niños y Familia no tenían registros previos de casos que involucraran a Candelario.

Los abogados defensores de la madre, Derek Smith y Patrick Milligan, han optado por no entrar en detalles sobre el acuerdo de declaración de culpabilidad. No obstante, Milligan mencionó el pasado jueves que ese había sido “un día realmente emocional para nuestra cliente. Ella ha asumido la responsabilidad de lo que hizo y está arrepentida”. Según los abogados, Candelario padece de problemas de salud mental, aunque no proporcionaron mayor información.