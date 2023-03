Washington. Dos organizaciones en defensa de los derechos de los migrantes presentaron este jueves una demanda contra el Gobierno de EE.UU. para exigir transparencia sobre el proceso de adjudicación de los permisos migratorios humanitarios.



En una demanda presentada ante una corte federal en Boston, las organizaciones Florence Immigrant and Refugee Rights Project y Lawyers for Civil Rights, aseguran que la mayoría de las solicitudes de permisos humanitarios por parte de sus clientes “más vulnerables” han sido “rechazadas” o no han sido atendidas.



Las organizaciones reclaman a las agencias del Gobierno de EE.UU. encargadas de procesar solicitudes migratorias la entrega de documentos internos que detallen los criterios y procesos bajo los cuáles se procesan las solicitudes de permiso humanitario, de acuerdo con los documentos presentados ante la corte.



“Existen grandes dudas sobre cómo la Agencia de Aduanas y Protección Fronteriza (CBP) decide sobre las solicitudes”, dijo Mirian Albert, abogada de Lawyers for Civil Rights, en un comunicado.



Ante la aplicación de mayores restricciones migratorias en la frontera sur de EE.UU., el permiso humanitario es una de las pocas herramientas que los migrantes que buscan refugio en EE.UU. tienen para entrar al país.



Las organizaciones que presentaron la demanda aseguran que los criterios usados por EE.UU. para “aprobar o denegar” las solicitudes de estos permisos “son opacos porque existe muy poca información disponible públicamente sobre estos procesos”, según escribieron los abogados en la demanda.



Los clientes de estas dos organizaciones que han conseguido que se les apruebe el permiso humanitario han requerido varias solicitudes, presión constante por parte de los abogados y “atención mediática”, señala el documento. La página web del Servicio de Inmigración y Ciudadanía de EE.UU. lo define como un permiso humanitario para entrar de manera “temporal” a EE.UU. para individuos que lo necesiten por “razones humanitarias.