NUEVA YORK – Dominicanos de diferentes estratos sociales residentes en esta ciudad estִán demandando del reconocido médico Rafael Lantigua, no desatender la comunidad para involucrarse con partido político alguno de la República Dominicana.

En documento de prensa, sostienen que la comunidad está por encima de cualquier partido político del país y él es la cara de esa comunidad, por la cual trabaja, y no puede desatender sus múltiples compromisos comunitarios, entre ellos la atención a cientos de pacientes con enfermedades terminales.

“Estamos dando la voz de alerta a nuestros connacionales por las informaciones aparecidas en la prensa nacional de que la alta dirigencia del Partido Revolucionario Moderno (PRM), tanto en NY como en RD, le está ofreciendo de manera insistente al reputado médico la presidencia de la seccional de esa entidad política en NY”.

Destacan, que el ofrecimiento al doctor Lantigua es un “caramelito envenenado” que no debe aceptar; “que no caiga en esa trampa, ya que si lo hace saldrá “embarrado”, como ha ocurrido con otros tan ilustres como él”.

“Usted goza del respeto y admiración que muy pocos profesionales dominicanos han logrado fuera de su país; no arriesgue eso por la política, no vale la pena. Deje a esa gente con su enredo y siga en lo suyo”, expresan.

“Esto sería desperdiciar un recurso humano insuperable dentro y fuera de la comunidad quisqueyana en NY. Los promotores de esta propuesta, de ser cierta, solo buscan el bienestar para su partido, y después que “entre el mar”, indican.

“Doctor Lantigua usted no puede desatender la mayoría para meterse en un rebú con minorías que no le han aportado nada a la comunidad que no sea el beneficio personal de todos ellos. No respaldamos que usted se meta con ningún partido, eso es inaudito para nosotros”, especifican.

“Con todo el derecho que le asiste, consideramos que usted podría ser moderador o mediador, como hombre de la comunidad, y si tenemos que iniciar una campaña contra la intensión del PRM la iniciaremos”, sostienen.

Por años el doctor Lantigua ha estado al frente de diferentes investigaciones médicas sobre los temas de salud que afectan la calidad de vida de las minorías, además de ser catedrático de la Universidad de Columbia. Por más de 40 años ha ejercido como médico internista en el Presbyterian Medical Center en el alto Manhattan.

Entre los firmantes figuran Quilvio Martínez, Andrés de los Santos, María Ortiz, Claudio Torres, Rosmery Rodríguez, Lucia Rivera, Marcos López, José A. Salcedo, Freddy Rosario, Melaneo Morrobel, Pedro Lantigua, Héctor Melendez y Patricio Guzmán, entre otros.

Asimismo, Wilfredo Montás, Carlos Manuel Suárez, Miguel Astacio, Leocardio Berroa, Josefina de Zambrano, Milena Luna, Rodolfo Ureña, Miguelina Castro, Gisela Luna, Víctor Luna, Maciel Calcaño, Nancy Mena, Salvador Duarte, Alejandro Medina, Nestor del Orbe, y Silvio Marmolejos, entre otros.